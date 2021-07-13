Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил вышли ли рабочие на мост у Россельбана, из-за ремонта которого накануне на Кольцовском тракте водители встали в огромную пробку.

- Сегодня по дороге в аэропорт заехал на путепровод на улице Луганской и посмотрел, как идет ремонт. Появились техника и рабочие, что радует, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Буду внимательно следить за этим участком.

Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Евгений Куйвашев, пока был на мосту, попросил отвечающего за ремонт постараться завершить работы до 1 сентября. Ранее речь шла об окончании работ до середины первого месяца осени. Напомним, что накануне также глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил пересмотреть график ремонтных работ на мосту и проводить их круглосуточно.

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