В Екатеринбурге закрывают движение на развязке Луганской и Объездной

Проезд на развязке Луганской и Объездной будет закрыт больше месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завтра ночью, 10 июля закроют движение на развязке Луганской и Объездной. Проезд будет закрыт больше месяца - до 15 сентября. Ограничение движения связано с ремонтом проезжей части.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проводить ремонт будут строители ООО «Уралдортехнологии». Движение будет обеспечено по второму путепроводу в обоих направлениях.