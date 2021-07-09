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Общество9 июля 2021 15:03

В Екатеринбурге закрывают движение на развязке Луганской и Объездной

Проезд будет закрыт больше месяца
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Проезд на развязке Луганской и Объездной будет закрыт больше месяца

Проезд на развязке Луганской и Объездной будет закрыт больше месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завтра ночью, 10 июля закроют движение на развязке Луганской и Объездной. Проезд будет закрыт больше месяца - до 15 сентября. Ограничение движения связано с ремонтом проезжей части.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проводить ремонт будут строители ООО «Уралдортехнологии». Движение будет обеспечено по второму путепроводу в обоих направлениях.