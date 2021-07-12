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Общество12 июля 2021 18:26

Ремонтные работы на мосту у Россельбана будут проходить круглосуточно

Глава Екатеринбурга посчитал, что работать по 12 часов в сутки неэффективно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Также Алексей Орлов добавил, что работы на мосту не велись уже 20 лет

Также Алексей Орлов добавил, что работы на мосту не велись уже 20 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил пересмотреть график ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной после того, как автомобилисты встали в многокилометровые пробки на Новокольцовском тракте. Наиболее затруднено движение по улицам Машинная, Луганская в сторону аэропорта Кольцово, а также Россельбан в сторону города. Кроме того, большие пробки образовались на Уктусе, улица Щербакова стоит в обоих направлениях.

- В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно, - заявил мэр уральской столицы.

Также Алексей Орлов добавил, что работы на мосту не велись уже 20 лет. За это время он стал аварийным. На ситуацию обратил внимание и губернатор Свердловской области.

- С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Так работать нельзя.

Губернатор поручил вызвать представителя компании «УралДорТехнологии», который проводит ремонтные работы на мосту «на разговор».