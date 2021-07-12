Куйвашев жестко раскритиковал подрядчика за ремонт моста у Россельбана: «Так работать нельзя»

Оказалось, что пока водители стоят в огромной пробке, ремонт моста, из-за которого образовался затор, забросили Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Из-за ремонта моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги сегодня, 12 июля, водители Екатеринбурга встали в огромную пробку. Некоторые провели в ней больше часа. На ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона проверил, как идут работы и был очень возмущен.

- С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! - написал Евгений Кувашев на своей странице в Instagram. - Так работать нельзя.

Губернатор поручил вызвать представителя компании «УралДорТехнологии», который проводит ремонтные работы на мосту «на разговор».

Согласно сервису «Яндекс Карты», сейчас затор стал поменьше, однако машины до сих пор движутся в плотном потоке на улице Машинная и Луганская в сторону аэропорта Кольцово. Также затруднено движение по Щербакова от Павлодарской до Самолетной.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что транспортная развязка была построена в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась.

- Деформационные швы пришли в негодность и вполне возможно, что мост пришлось бы закрывать из-за его аварийного состояния. Понимаем, что работы создают неудобства жителям, но их необходимо выполнять, - отмечал он.

Ранее в мэрии Екатеринбурга предупреждали, что с 10 июля перекроют проезд для машин, чтобы провести реконструкцию моста. Это уже четвертый этап ремонта развязки на Луганской – Объездной, который должен завершиться до 15 сентября.