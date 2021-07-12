Из-за ремонта моста водители встали в огромную пробку на Кольцовском тракте

Водители стоят в пробке с самого утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водители с самого утра встали в огромную пробку на Кольцовском тракте. Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной.

Согласно сервису «Яндекс Карты», до сих пор стоят улицы Машинная, Луганская в сторону аэропорта Кольцово, а также Россельбан в сторону города. Кроме того, большие пробки образовались на Уктусе, улица Щербакова стоит в обоих направлениях.

Фото: Яндекс.Карты

- Транспортная развязка была построена в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась. Деформационные швы пришли в негодность и вполне возможно, что мост пришлось бы закрывать из-за его аварийного состояния. Понимаем, что работы создают неудобства жителям, но их необходимо выполнять, - рассказывал ранее рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Ранее в мэрии Екатеринбурга предупреждали, что перекроют проезд для машин, чтобы провести реконструкцию путепровода. Это уже четвертый этап ремонта развязки на Луганской – Объездной, который должен завершиться до 15 сентября.