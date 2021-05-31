Сергей Болков один раз выстрелил в машину, в которой находилась семья и два - в сотрудника Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела в отношении Сергея Болкова, устроившего стрельбу с балкона дома на Химмаше накануне, 30 мая. Бывшего сотрудника МВД обвиняют по двум статьям - покушении на убийство ребенка и посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии.

- По версии следствия, обвиняемый из нарезного карабина «Вепрь» произвел не менее одного выстрела в находящийся на улице автомобиль, в котором была семья из трех человек, в том числе малолетняя девочка, 2012 г.р, - рассказали в СК по Свердловской области. - Кроме того, в то же время обвиняемый произвел не менее двух выстрелов из указанного оружия в находившегося при исполнении служебных обязанностей 41-летнего сотрудника управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу.

Напомним, что девочка получила огнестрельное ранение в живот. Ее госпитализировали в ОДКБ №1. Сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. Пострадавший сотрудник Росгвардии обратился в травмпункт, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Сегодня Сергею Болкову изберут меру пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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