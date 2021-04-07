Вытолкнул из окна: на Урале мужчину обвиняют в убийстве друга

Фото: СК по Свердловской области

В Новоуральске будут судить 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого. По версии следствия, 6 февраля 2021 года, он в подъезде своего дома, возвращаясь с другом после прогулки с собакой, поругался с ним. Во время ссоры он ударил знакомого рукой по голове, после чего распахнул окно, расположенное на площадке четвертого этажа, и вытолкнул. Мужчина погиб на месте. А обвиняемого задержали «по горячим следам».

- Сам подозреваемый сыщикам уголовного розыска пояснил, что у него произошло какое-то помутнение на почве употребления алкоголя, и что он до сих пор не понимает, как такое могло случиться. Ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал. Судимостей не имеет. Возможно, причиной случившегося стало длительное употребление спиртного и неосторожно брошенное оскорбительное слово со стороны теперь уже покойного знакомого, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи, чтобы доказать вину уральца, вытолкавшего из окна своего друга, четыре раза осмотрели место происшествия, провели судебно-медицинские экспертизы, в том числе шесть биологических судебных экспертиз и допросили более 20 свидетелей. Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.