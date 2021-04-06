В торговых центрах Нижнего Тагила прививали от коронавируса тагильчан

Свердловчан прививают от коронавируса в ТРЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в торговых центрах от коронавируса привили 770 человек (первый компонент) – 600 человек поставили прививки в ТРЦ «О’КЕЙ, еще 170 человек – в торгово-развлекательном центре «DEPO».

Прививочную кампанию организовали специалисты Демидовской городской больницы, сотрудники которой перед прививкой от COVID-19 проверяли состояние здоровья пациентов. Через три недели им также нужно будет поставить второй компонент в этих же ТРЦ. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В Екатеринбурге прививку от коронавируса можно будет поставить в СТЦ «Мега» (с 8 апреля) и в ТЦ «Дирижабль» (уже ставят с 10 часов утра 6 апреля – см. фото).

6 апреля акция стартовала в ТЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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