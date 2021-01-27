ЧП произошло утром 13 февраля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о взрыве на предприятии «Русский хром», который произошел в Первоуральске феврале 2020-го года. Напомним, трагедия унесла жизни троих рабочих.

При переключении электрооборудования произошло короткое замыкание. Это и послужило причиной взрыва. Двоих сотрудников предприятия – Евгения Никонова и Ольгу Бабину - доставили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Третью пострадавшую на вертолете увезли в Екатеринбург. У всех рабочих были сильнейшие ожоги тела. У двоих из них этот показатель составил 96%. К сожалению, екатеринбургские медики не смогли спасти третью пострадавшую от взрыва.

Следственный комитет завел уголовное дело по первой части статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Первоначально дело было безфигурантным. Но, как стало известно «КП», недавно уголовное дело было прекращено.

- Дело было закрыто в связи со смертью фигуранта. Следствие пришло к выводу, что один из погибших нарушил технику безопасности, что и стало причиной трагедии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.