Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» выросла до 65 гектаров

27 Июль 2020 2020-07-27T06:39:45+03:00

В начале недели в регионе обещают дожди, так что сотрудники заповедника надеются, что это немного поможет в тушении

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Больше недели в уральском заповеднике «Денежкин Камень» бушует пожар. Все началось, предположительно, с удара молнии в сухую землю. Ухудшению обстановки поспособствовала аномальная жара в Свердловской области и ветра, отчего огонь перекинулся дальше, его не удалось локализовать.

По данным на 26 июля, площадь пожара разрослась до 65 гектаров. Вопреки опасениям сотрудников заповедника, на северо-запад и юг огонь не распространился. Но есть распространение на юго-восточном направлении и в северо-западном, а также в верхней части склона.

- Продолжено 1800 метров минерализованной полосы с южной и восточной сторон пожара, до активного языка на северо-востоке, - рассказали в пресс-службе «Денежкина Камня». – На верхнюю вертолетную площадку доставлено 11 емкостей воды. Продолжается работа вертолета по доставке воды на верхнюю кромку пожара. 27 июля планируется переброс группировки квалифицированных лесных пожарных в количестве 70 человек из Абакана.

В начале недели в Свердловской области ожидается небольшие дожди, так что сотрудники заповедника надеются, что это немного поможет в тушении. Сейчас с огнем без устали борются 91 человек, шесть автомобилей УАЗ, «Камаз» и вертолет Ми-8 МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU