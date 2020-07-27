Тепло, но дождливо: погода в Екатеринбурге на начало недели
Начало новой рабочей недели в Екатеринбурге будет теплым и комфортным по температурам. Но на каждый день синоптики из Уралгидрометцентра обещают небольшие дожди и облачность. Рассказываем подробнее.
В понедельник, 27 июля, будет облачно с прояснениями, днем может пройти дождь. Температура поднимется до максимальной отметки в +25. Ветер северо-восточный 4-9 м, сек.
Во вторник, 28 июля, будет также пасмурно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до +24…+26. Ветер северо-восточный 3-8 м, сек.
В среду, 29 июля, погода не поменяется: будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +22…+24. Ветер юго-восточный 3-8 м/сек.
ИСТОЧНИК KP.RU