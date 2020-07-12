2020-07-12T16:38:45+03:00
Общество

За сутки медики обследовали на коронавирус 9322 человека

С начала пандемии медики осмотрели 645 624 уральца
Мария Трапезникова
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За сутки медики обследовали на коронавирус 9322 человекаЗа сутки медики обследовали на коронавирус 9322 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области было проведено 10137 исследований проб на коронавирус. Напомним, тесты делают только тем людям, у кого для этого есть показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможными зараженными.

- За сутки медики обследовали 9322 человека. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 693 129. Обследовано всего 645 624 человека, - рассказали в региональном оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день официально зарегистрировано 15 909 случаев заражения на территории Свердловской области. При этом 9896 человек медикам удалось вылечить за все время пандемии. К сожалению, еще 157 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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