1 Июль 2020 2020-07-01T07:19:35+03:00

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Участки для голосования по Конституции открылись в Екатеринбурге.

Все 555 постоянных пунктов для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ открылись в уральской столице 1 июля 2020 года, в 8:00. Одновременно продолжается сбор подписей в поддержку заявки на присвоение Екатеринбургу почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

- Участки будут работать до 20:00 по времени Екатеринбурга, как и временные пункты приёма голосов, в том числе в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Период досрочного голосования, длившийся с 25 июня, завершился во вторник 30 июня. При этом жители, предварительно (до 21 июня) подавшие заявление о голосовании по месту нахождения, могут проголосовать на удобном для себя участке, который заранее выбрали с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Проголосовать сегодня можно и на дому: для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию или передать просьбу через волонтёров или родственников до 17:00 1 июля.

«Комсомольская правда» следит за ходом голосования в режиме онлайн, нашу трансляцию вы сможете найти здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU