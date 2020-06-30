Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

1 июля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области проходит голосование по принятию поправок в Конституцию РФ. Решающий день голосования объявлен в России выходным.

Участки для голосования работают в среду с 8 до 20 часов по местному времени. На всех пунктах для голосования соблюдаются исключительные меры безопасности: на входе гражданам выдают маски, перчатки и одноразовые ручки, соблюдается социальная дистанция, разведены потоки входящих и выходящих групп голосующих. Все участки минимум два раза в день обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Для голосования на дому нужно позвонить в участковую избирательную комиссию, либо по номеру «горячей линии» 8 800 600 20 02. После этого в определенное время на адрес приедут члены УИК.

«Комсомольская правда-Екатеринбург» ведет прямую трансляцию с участков для голосования.