2020-06-30T17:07:19+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

1 июля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Голосование продлится до 20 часов по местному времениГолосование продлится до 20 часов по местному времениФото: Андрей АБРАМОВ
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1 июля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области проходит голосование по принятию поправок в Конституцию РФ. Решающий день голосования объявлен в России выходным.

Участки для голосования работают в среду с 8 до 20 часов по местному времени. На всех пунктах для голосования соблюдаются исключительные меры безопасности: на входе гражданам выдают маски, перчатки и одноразовые ручки, соблюдается социальная дистанция, разведены потоки входящих и выходящих групп голосующих. Все участки минимум два раза в день обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Для голосования на дому нужно позвонить в участковую избирательную комиссию, либо по номеру «горячей линии» 8 800 600 20 02. После этого в определенное время на адрес приедут члены УИК.

«Комсомольская правда-Екатеринбург» ведет прямую трансляцию с участков для голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге 1 июля 2020 года.Участки для голосования работают с 8 до 20 часов по местному времени

ИСТОЧНИК KP.RU

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