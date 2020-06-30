Детские сады Екатеринбурга укомплектуют до осени: как попасть в списки

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:03:49+03:00

Детские сады продолжают формировать списки малышей, которых примут в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в детских садах для малышей было открыто более 21 тысячи 821 место. Сейчас в дошкольных организациях свободно более 4 500 мест. Укомплектовать детские сады планируется до осени. Завтра начнётся период доукомплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций на свободные места. Как сообщили в пресс-службе администрации города, к 2020-2021 учебному году планируется укомплектовать:

- 6 тысяч 422 места для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в том числе в группах кратковременного пребывания – 1 тысяча 223 места;

- 12 тысяч 759 мест для детей в возрасте от 3 до 4 лет;

- 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет;

- 1 тысяча 4 места для детей с особыми образовательными потребностями.

- С 1 июля, когда начнётся ежемесячное доукомплектование на свободные места в детских садах точно также, как и в основной период комплектования формируются списки детей. Поэтому если родителей не устраивает, предоставленное место в детском саду, у них есть несколько вариантов. Во-первых, если родители указали недостаточно большой период рассмотрения заявления, то необходимо его увеличить и понимать, что с 1 по 5 число каждого месяца – это заявление будет рассматриваться. Во-вторых, изменить в заявлении желаемые детские сады, – рассказала начальник Отдела функционирования и содержания дошкольного образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Наталья Ведерникова.

Напомним, что сейчас из-за действующего режима повышенной готовности личные приёмы граждан в районных управлениях образования приостановлены. Приём заявлений и документов принимают в дистанционном режиме. Родителям необходимо обращаться к специалистам районных управлений образования с заявками на электронные почты:

Верх-Исетский район – Альканова Юлия Борисовна (alkanova_yub@ekadm.ru; pochta.viz@mail.ru);

Железнодорожный район – Ватлина Надежда Андреевна (vatlina_na@ekadm.ru);

Кировский район – Ярутина Светлана Викторовна (yarutina-sv@ekadm.ru; spivak_as@ekadm.ru);

Ленинский район – Банникова Татьяна Сергеевна (lenotdel@bk.ru);

Октябрьский район – Кабанович Елена Николаевна (2614158@mail.ru; kabanovich_en@ekadm.ru);

Орджоникидзевский район – Лескина Елена Витальевна (obraz.ordgo@mail.ru);

Чкаловский район – Андреева Наталия Георгиевна (andreeva_ng@ekadm.ru; ekb2666240@yandex.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU