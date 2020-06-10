2020-06-10T17:20:47+03:00
Общество

«Полиночку не отдам!»: На Урале приставы оцепили дом, чтобы забрать дочку у жителя Нижнего Тагила и вернуть ее маме

Анастасия Разумова сейчас находится под следствием, но суд решил, что двухлетняя девочка должна находиться с ней
Олег ГАЛИМОВ
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Брак Анастасии и Георгия распался в 2018 году. Фото: предоставлено героями публикацииБрак Анастасии и Георгия распался в 2018 году. Фото: предоставлено героями публикации
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Супруги развелись еще весной 2019 года. После этого Анастасия забрала дочку и уехала в Белгородскую область, оставив бывшему супругу сообщение: «Не ищи меня». Георгий узнал о местонахождении женщины, когда она подала на алименты. Он приехал к ней и забрал дочь. После череды судебных разбирательств и вмешательства в ситуацию Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой, служители Фемиды постановили - дочь должна быть с матерью. Но Георгий упорно не отдает девочку и скрывает ее от судебных приставов.

Последние 12 месяцев Полина живет с папой и его сожительницей Анной Завьяловой. При этом между Анастасией и Анной в конце марта произошла стычка. Женщины подрались на лестничной площадке в доме, где живет Георгий. Анну доставили в больницу с сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом левой руки. На Анастасию завели уголовное дело по статье – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас она находится под подпиской о невыезде в Нижнем Тагиле и в соцсетях пытается найти тех, кто сможет выкрасть у бывшего мужа их общую дочь.

Анастасия с дочкой Полиной. Фото: предоставлено героями публикации

Анастасия с дочкой Полиной. Фото: предоставлено героями публикации

Параллельно с этим привести в исполнение решение суда пытаются и судебные приставы. Сначала сотрудники ФССП устроили погоню за машиной Георгия, при этом не зная, что в салоне находился другой ребенок (это была 5-летняя дочь Анны Завьяловой от первого брака Виктория – прим.ред.). Теперь же крепкие мужчины в шлемах и бронежелатах штурмуют подъезд матери Биртверишвили.

Георгий признается, дочка действительно под присмотром его родителей. Вот только в квартире их давно нет – уехали за город. Но приставы упорно дежурят под дверями квартиры уже третий день.

В Нижнем Тагиле приставы штурмуют квартиру, чтобы вернуть ребенка матери.Видео: предоставлено Анной Завьяловой

- Такой цирк устроили, всех жильцов напугали, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Георгий Биртверишвили. – Я им с самого начала сказал, что в квартире мамы и дочки нет, но как со стеной разговариваю. Стоят себе и все тут. Мне, конечно же, без разницы, но Полиночку я им не отдам! Пусть и дальше выписывают мне штрафы за неисполнение решения суда, мне не сложно оплачивать.

Приставы дежурят у квартиры матери Георгия уже третьи сутки. Фото: предоставлено Анной Завьяловой

Приставы дежурят у квартиры матери Георгия уже третьи сутки. Фото: предоставлено Анной Завьяловой

Мы обратились в пресс-службу регионального управления ФССП, но там объяснили, что приставы действуют в рамках закона. Другого выбора у них нет – нужно исполнить судебное решение и вернуть ребенка матери.

- Приставы работают на основе вступившего в силу решения суда. Ребенок находится в розыске и должен быть передан официальному представителю, - поясняют в ведомстве.

У Георгия и Анны есть опасения, что Анастасия может заказать киднепперов, чтобы похитить Полину. Ранее девушка признавалась подруге, что на услуги такой организации ей понадобится $ 5000.

СКАЗАНО

Игорь Мороков, детский омбудсмен по Свердловской области:

- В этой истории есть важная отправная точка – у омбудсмена нет прав участвовать в гражданских процессах. Я придерживаюсь классической ситуации – уполномоченный по правам ребенка – защита прав детей и их взаимоотношений с органами государственной власти. Все что касается личных отношений – тонкая субстанция и должна разрешаться в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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