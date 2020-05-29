2020-05-29T11:18:57+03:00
Происшествия

«За твои грехи будет отвечать дочь»: сожительницу уральца, прячущего ребенка от бывшей жены, затравили в соцсетях

По словам Анны Завьяловой, ей постоянно пишут угрозы мамы из России и Украины
Олег ГАЛИМОВ
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Анна Завьялова после избиения. Фото: предоставлено героиней публикацииАнна Завьялова после избиения. Фото: предоставлено героиней публикации
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В Нижнем Тагиле триллером года по праву можно назвать противостояние местного заводчанина Георгия Биртверишвили и его бывшей супруги Анастасии Разумовой. Все началось прошлой весной, когда девушка похитила дочку Полину и скрывалась с ней в Белгородской области.

Теперь же Анастасия и приставы пытаются забрать ребенка у отца, чтобы исполнить решение суда. Но Георгий не намерен отдавать Полину экс-жене. «Масла в огонь» добавило и недавнее избиение сожительницы Биртверишвили – Анны Завьяловой.

По словам девушки, Разумова вместе с матерью набросились на нее в подъезде, и сейчас обе являются фигурантами уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Но помимо физического насилия, Анна уже больше год подвергается травле в соцсетях. «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp – все заполонили сообщения от пользователей из России и Украины. Большинство из них считает, что именно из-за Анны распался союз Георгия и Анастасии.

- Бороться с этими упырями практически бесполезно, - рассказывает Анна Завьялова. – У большинства фейковые аккаунты. Дошло до того, что мне угрожали увольнением, прикрываясь моими коллегами. Пришлось идти к начальнику за объяснением, но он, к счастью, опроверг эту клевету. Угрозы поступают не только мне, но и в адрес дочки от первого брака. Почему меня считают виноватой, если я полюбила человека, у которого разборки с бывшей женой?!

Анна предоставила «Комсомолке» скриншоты некоторых сообщений, которые ей приходили за последнее время. Найти среди них письма без мата оказалось практически невозможно.

Угрозы от бывшей жены Георгия и комментарии в ее Instagram. Фото: предоставлено героиней публикации

Угрозы от бывшей жены Георгия и комментарии в ее Instagram. Фото: предоставлено героиней публикации

Фото: предоставлено героиней публикации

Фото: предоставлено героиней публикации

СКАЗАНО

Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник внутренней службы:

- Безусловно, гражданин имеет право обратиться в ОВД по любому поводу. Вопрос в том, какое процессуальное решение будет принято по итогам рассмотрения. В случае травли лучше приложить к заявлению сканы этих писем. Сообщение обязательно будет зарегистрировано, а позже, по итогам рассмотрения, придет ответ. В таких случаях сотрудникам полиции, скорее всего, придется обращаться к специалистам, которые будут оценивать оскорбления с точки зрения лингвистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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