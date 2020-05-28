«Весь завод знал, что он мне изменяет»: беженка с Украины собирает $5000 на похищение дочки у бывшего мужа

- Аня, гони! – закричал Георгий Биртверишвили, когда на ходу запрыгнул во внедорожник с гражданской женой. – Отрываться надо!

Машина рванула по улицам Нижнего Тагила. Следом за ней пронеслись «Форд Фокус» и УАЗ…

За минуту до этого двое неизвестных пытались украсть с заднего сидения четырехлетнюю дочку Анны Вику. Но самое интересное – похитители обознались. Их целью была вовсе не Вика, а двухлетняя Полина.

НА РОЖДЕНИЕ ДОЧКЕ ПОДАРИЛ КОЛЕЧКО

Полина дочка Георгия от первого брака. А сам он переехал на Урал еще в 2014-м году с Украины.

– Страна оказалась в состоянии войны, и мы с семьей решили бежать в Россию, - начинает рассказ 27-летний Георгий Биртверишвили. – Выбрали Нижний Тагил, так как здесь проще найти работу.

В Нижний Тагил Георгий перевез родителей и тогда еще невесту – 18-летнюю Анастасию Разумову. В начале 2015-ого молодые расписались. Оба устроились на завод «Уралхимпласт». Поначалу Георгий вкалывал по 12 часов простым аппаратчиком, а затем дорос до начальника цеха. У Насти же карьера не задалась, с завода ее выгнали за драку с коллегой. Провалилась у нее и попытка устроиться нянечкой в детском саду. Уже через месяц ее выгнали и оттуда.

Георгий с Анастасией после рождения дочки Полины. Фото: предоставлено героями публикации

- Настя всегда была очень вспыльчивой и эмоциональной девушкой, - характеризует бывшую жену Георгий. – Из детского садика она вылетела буквально через два месяца. Позже от других родителей я узнал, что она учила деток матерным частушкам. В характеристике директор назвала ее неуравновешенным человеком.

Все неудачи сгладила долгожданная беременность. А в марте 2018-го у пары родилась дочка Полина. На радостях Георгий даже купил дочке кольцо, надеясь подарить его, когда ей исполнится 14. Но главным подарком стала просторная «трешка» в Талистроевском районе, которую глава семейства взял в ипотеку. И семья навсегда оставила съемное жилье.

ТЕЩА И ЖЕНА – ОДНА САТАНА

А потом получилось, как в анекдоте. В гости к супругам приехала теща Елена Ивановна. Предлог был хороший – повидать внучку. Но уезжать пожилая дама явно не торопилась. До этого Георгий видел родственницу лишь по «Скайпу». Теще понадобилось всего пару недель, чтобы сделать зятя чужим в собственном доме.

- Первым «звоночком» стала просьба Насти переписать половину квартиры на нее. Ее мама поддержала, мол, чтобы у жены моей хоть что-то было за душой, - продолжает Георгий. – Я удивился. Это было бессмысленно, ведь я единолично выплачивал ипотеку. Мог и все 100% переписать на них, пусть за меня выплачивают. И тогда же по-человечески попросил тещу вернуться домой или съехать к моим родителям. Так продолжаться не могло. Но в ответ она лишь обвинила меня в краже дочки!

Дальше – больше. Через пару месяцев Анастасия начала прятать еду от мужа, вместе с матерью успевала готовить так, чтобы съесть все до его прихода с работы.

- Потом дошло до того, что они из стиральной машинки вытаскивали мою одежду, чтобы я постоянно в грязном ходил. Я дома, по сути, только ночую, постоянно на заводе. Вроде старался во всем ей угождать, лишь бы она за дочкой присматривала. А в качестве благодарности – «палки в колеса», - добавляет Биртверишвили.

Зимой теща уехала обратно на Украину. А Георгий не выдержал и подал на развод. Оставил жену с дочкой в новостройке и переехал к родителям. Анастасия успокоилась и без проблем разрешала мужу навещать Полину. Но в один из дней Настя пропала, вместе с дочерью. Из квартиры также исчезли все драгоценности и техника, ущерб оценили в миллион рублей.

А ПОТОМ ПРИШЛО ПИСЬМО…

Это было второе апреля, 2019 года. Вторник. Георгий был на работе, проводил оперативку с подчиненными, когда в кармане запиликал телефон:

- Мы с Полиной уехали, прощай. Не ищи нас, - написала по СМС Анастасия.

В панике мужчина бросился домой, но в квартире жены и дочки уже и след простыл. Как и телевизора, горы игрушек и драгоценностей на полмиллиона рублей. Георгия понял, что «переезд» Анастасия продумывала тщательно. Но куда они уехали?

Георгий Биртверишвили с любимой дочкой. Фото: предоставлено героями публикации

- Первым делом бросился в полицию, но там в помощи отказали. С точки зрения закона – дочка была с матерью, а значит это лишь семейные разборки. Тогда я схитрил: обратился в тагильское отделение ФСБ с заявлением о похищении ребенка, - говорит Биртверишвили.

Первым делом оперативники попросили номер телефона Анастасии и уже через 15 минут раскрыли блеф Георгия.

- Ко мне вышел офицер и сказал «Зачем ты нас обманул? Это же жена твоя с дочкой уехала». Я объяснил ситуацию, и они дали наводку. Настя ехала на машине по трассе в сторону Москвы. Но куда и зачем я не знал, - делится тагильчанин.

15 апреля развод пары официально состоялся. Анастасия заранее уведомила суд, что не придет на заседание и сдала подписанное согласие на расторжение союза. О местонахождении уже бывшей жены и дочки Георгий узнал из письма – 6 мая пришло уведомление о требовании девушки о выплате алиментов из города Губкин Белгородской области (2 100 километров от Нижнего Тагила – Прим.Ред.).

Еще через пять дней Биртверишвили «навестил» сбежавшую девушку. Анастасия остановилась в квартире дяди-дальнобойщика. Именно он помог племяннице с переездом.

- Я вижу, что ты нормальный мужик, - опустив глаза, сказал Георгию водитель фуры. – Но и ты пойми меня. Я был проездом в Екатеринбурге, позвонил брат и сказал, что его дочь избивает муж-пьяница. Вот я и решил помочь. Мне ведь говорили, что ты вообще псих. Я, как в Губкин вернулись, грузовик неделю по разным стоянкам прятал. Меня ж пугали, что ты фуру сожжешь.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОМБУДСМЕНА

В конце июня, Георгий приехал к дочери во второй раз. Бывшую супругу он дома не застал. Спустился во двор – Анастасия с Полиной гуляли. Георгий подошел, забрал ребенка, посадил в машину и рванул обратно в Нижний Тагил. По его словам, он тогда испугался, что Анастасия заберет малышку на Украину, так как у нее двойное гражданство.

Анастасия подала в суд на бывшего мужа. Но на первом же заседании было принято решение, что до конца разбирательств дочка останется с отцом. Тогда женщина пошла дальше – обратилась к депутату Госдумы из Нижнего Тагила Алексею Балыбердину. Народный избранник выслушал ее и направил запрос в региональное министерство социальной политики с просьбой разрешить хотя бы изредка видеться Анастасии с дочкой.

Через полтора месяца информация о происходящем дошла до аппарата уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой. Омбудсмен направила в суд «рекомендательное» письмо с информацией о том, что ребенку все же будет лучше с мамой.

- Вы бы видели лицо судьи, когда он выносил это решение! – недоумевает Георгий. – По нему было видно, что он просто делает так, как сказали ему люди «сверху».

Биртверишвили подал апелляцию. Но Областной суд также встал на сторону Анастасии. Решение суда вступило в силу, а приставы должны были проконтролировать передачу Полины от Георгия к Анастасии. Вот только отдавать единственного ребенка бывшей жене заводчанин не намерен и по сей день скрывает дочь от людей в форме.

ИЗБИЕНИЕ И ГОНКА С ПРИСТАВАМИ

Сейчас Георгий живет в гражданском браке с коллегой по заводу Анной Завьяловой. И воспитывает четырехлетнюю дочку Анны от первого брака Вику, и свою Полину. Девочки похожи между собой словно сестры. У них даже наряды одинаковые. Например, на одном из фото обе девочки играют в песочнице в розовых платьицах.

Анна и Георгий считают, что приставы перепутали девочек. На снимке Полина справа, Вика – слева. Фото: предоставлено героями публикации

Не удивительно, что в день погони, 15 мая 2020 года, судебные приставы перепутали Полину с Викой, и попытались вытащить последнюю с заднего сидения автомобиля.

- Я собиралась отвезти дочь в садик на машине Георгия, - вспоминает Анна Завьялова. – Как вдруг к машине подбежали двое мужчин. Один дергал двери, но я вовремя успела заблокировать замок. Второй уперся руками в капот. Я сразу поняла, что они перепутали Вику с Полину и хотели ее забрать.

Увидев происходящее с балкона, Георгий выбежал на улицу, чем отвлек внимание приставов в штатском. Уже после гонки в ГИБДД сообщили, что машины принадлежат тагильским приставам.

В самом Тагилстроевском районном отделе судебных приставов Нижнего Тагила «Комсомолку» уверяют приставы работали в рамках розыска ребенка:

- У нас находится исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего ребенка. Судом определено место жительства ребенка у матери. Отец ребенка уклоняется от исполнения судебного решения и скрывает дочь. В рамках исполнения судебного решения заведено дело по розыску ребенка, устанавливается его местонахождение.

Пока Полину не передадут Анастасии, работа приставов будет продолжаться.

- За неисполнение решения суда предусмотрено административное наказание, - напоминают приставы Георгию.

Но и на этом все «приключения» участников истории не ограничиваются. Недавно Анастасия вместе с матерью стала фигурантом уголовного дела – 26 марта они избили Анну на лестничной площадке. В итоге молодой маме пришлось две недели пролежать в больнице с изуродованным лицом.

У Анны Завьяловой остались шрамы на лице после нападения бывшей жены Георгия. Фото: предоставлено героями публикации

- В отношении Разумовой и ее матери расследуется дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ей грозит до 5 лет колонии, - отмечает адвокат Андрей Володин, представляющий интересы Георгия Биртверишвили.

Последствия избиения. Фото: предоставлено героями публикации

«НЕ НАДО БЫЛО МНЕ ИЗМЕНЯТЬ!»

Сейчас Анастасия находится под подпиской о невыезде в Нижнем Тагиле. Даже если Георгий отдаст ей дочку, уехать из города женщина не сможет. Но пока Анастасия занята своими соцсетями. В своем Instagram женщина объявила сбор средств «на оплату услуг компании, которая приводит в исполнение решение суда». Точную сумму сбора от подписчиков деликатно скрывает, но одной из подруг призналась, что речь идет о $5000.

В соцсетях Анастасия не афиширует сумму сбора. Но одной приятельнице все же призналась, что нужные люди готовы помочь с возвращением ей дочери за $ 5000. Фото: предоставлено героями публикации

- Я сама не справлюсь с этой бездушной стеной, за которой прячут мою дочь. В РФ есть организации, которые приводят в исполнения судебные решения, направленные на защиту интересов детей. Такие услуги не бесплатны. А это, проблема многих матерей, - пишет в Instagram 23-летняя девушка.

А «Комсомолке» Анастасия рассказала, что в их семье не все было так радужно, как описывает Георгий. По ее словам, еще будучи в браке муж изменял ей с Анной, и об этом знал весь завод.

Ежедневно Анастасии переводят деньги родители со всей страны, которые ее поддерживают. Фото: Instagram

- Мне звонили его коллеги и рассказывали обо всех его похождениях, - вспоминает Разумова. – Он мог пропасть на три дня, заявив, что у него завал на работе или командировка в Екатеринбург. Я до последнего не верила, пока он не стал в открытую говорить, что может жить по-другому и не со мной. Я сбежала с дочкой лишь потому, что больше не чувствовала себя в безопасности. За весну 2019-го я трижды писала на него заявления об избиении, но потом он извинялся, и я забирала бумаги.

Но объяснить нам сообщение о сборе денег на помощь в принудительном возвращение дочери, Анастасия не смогла. Говорит, что ей лишь нужен юрист.

- Мне лишь нужен грамотный адвокат, который сможет надавить на приставов из-за их бездействия. Уже почти полгода как суд встал на мою сторону, а Полиночка до сих пор с бывшем мужем! – плачет Анастасия Разумова.

СКАЗАНО

Игорь Мороков, детский омбудсмен по Свердловской области:

- В этой истории есть важная отправная точка – у омбудсмена нет прав участвовать в гражданских процессах. Я придерживаюсь классической ситуации – уполномоченный по правам ребенка – защита прав детей и их взаимоотношений с органами государственной власти. Все что касается личных отношений – тонкая субстанция и должна разрешаться в суде.