27 Июнь 2020 2020-06-27T16:32:21+03:00

Ксения Собчак рассказала, что снимала в Среднеуральском женском монастыре, когда на нее напали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером на территории Среднеуральского женского монастыря, который «захватил» скандальный схиигумен Сергий, произошло ЧП. На известную телеведущую Ксению Собчак, которая приехала туда, чтобы снять фильм об опальном батюшке, напали. Сотрудники обители жестко избили ее режиссера и одного из героев картины, бывшего послушника Филиппа.

Сейчас телеведущая общается с полицейскими и пишет заявление. К месту происшествия приехали представители схиигумена Всеволод Могучев и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Сама же Ксения рассказала, что конкретно она снимала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787427" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала, о чем ее фильм.Олег ГАЛИМОВ

- То, почему Кристина [одна из героинь фильма – прим.ред.] решила рассказать эту историю после стольких лет молчания, связано с тем, что ее названная мать, монахиня Татьяна, умерла от лейкемии последней стадии. И, по мнению Кристины, это произошло из-за того, что ей вовремя не была оказана медицинская помощь, - рассказала Ксения Анатольевна. – Вы знаете, что отец Сергий отрицает коронавирус, он противник медицины. И другие монахини, которые общались с Кристиной по телефону, рассказали, что, когда Татьяна уже себя очень плохо чувствовала, ей сказали: «Ну, сходите, помолитесь, и станет легче». В итоге она за несколько месяцев сгорела.

Ксения Собчак призналась, что ее история – про отрицание пандемии COVID-19 и про то, какие последствия вытекают из-за того, что человеку вовремя не оказывается медицинская помощь. «Но главная наша история – это, конечно же, про насилие над детьми», - добавляет телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU