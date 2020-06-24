2020-06-24T10:00:13+03:00
Общество

Федеральный канал переименовал Екатеринбург в Свердловск во время трансляции парада Победы

На мероприятие прилетел актер Сергей Безруков
Лев ИСТОМИН
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Парад пришли посмотреть тысячи горожан, а также актер Сергей БезруковПарад пришли посмотреть тысячи горожан, а также актер Сергей БезруковФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня в 10 часов утра в Екатеринбурге начался военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевая техника проехала по проспекту Ленина и улице Московской. Сразу же после этого, в 10:43, над центром уральской столице провели авиапарад.

Тысячи горожан вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы посмотреть торжественное мероприятие. И даже известный актер Сергей Безруков прилетел на Урал, чтобы в компании с главой РМК Игорем Алтушкиным посмотреть парад Победы.

Кадры с парадов из разных городов страны транслировались по федеральному телеканалу «Россия24»: Хабаровск, Москва и … Свердловск вместо Екатеринбурга.

Фото: Иван Кадочников

Фото: Иван Кадочников

- На телеканале «Россия24» Екатеринбурге переименовали в Свердловск и фигачат прямую трансляцию Парада. Так мило, - пишет в Facebook юрист Иван Кадочников.

Оказалось, что временное переименование Екатеринбурга в Свердловск было сделано намерено. На телеканале отметили, что сегодня город называется именно так.

Парад Победы 2020 в Екатеринбурге.

- Свердловск, сегодня он называется именно так, Екатеринбург он в обычные дни. 1 июля мы будем голосовать за имена «Городов Трудовой Славы» в числе которых столица Урала. Город внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, - отметили на телеканале.

«КП-Екатеринбург» провела прямую трансляцию в парада Победы 24 июня 2020 года в уральской столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Федеральный канал переименовал Екатеринбург в Свердловск во время трансляции парада Победы
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