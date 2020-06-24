2020-06-24T06:12:31+03:00
Общество

Парад Победы-2020 в Екатеринбурге: прямая онлайн трансляция

24 июня 2020 года в Екатеринбурге: парад с участием наземной и воздушной техники, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и салют
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Провести парад Победы 9 мая не удалось из-за пандемии коронавируса. Поэтому его проводят 24 июня.Провести парад Победы 9 мая не удалось из-за пандемии коронавируса. Поэтому его проводят 24 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня 2020 года в Екатеринбурге проходит парад Победы. Изначально он должен был состояться 9 мая, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы. Однако благодаря переносу парад в этом году будет особенным. Ведь впервые в истории он состоится в тот же день, в который проводился самый первый парад Победы 1945 года.

График у парада Победы сегодня такой. В 10.00 пройдет торжественная часть с открытием. Затем, в 10.20 по проспекту Ленина пойдут пешие колонны военнослужащих - более двух тысяч человек.

В 10.33 начнется движение механизированной колонны. Первым на площадь 1905 года выедет легендарный танк Т-34, который участвовал в Пражской наступательной операции в 1945 году. Затем поедут военные мотоциклы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и многое другое - порядка 100 единиц военной техники проедет по центру города.

Ну а в 10.46 - самое время задирать головы. Ведь приблизительно в это время над городом начнется воздушная часть парада - пролетят военные вертолеты и самолеты.

Традиционной акции «Бессмертный полк» после парада не будет. Ее в этом году перенесли на 26 июля. Однако портреты участников Великой Отечественной войны можно увидеть на некоторых машинах механизированной колонны. Кроме того во время авиапарада над Екатеринбургом пролетит самолет Ту-134, внутри которого на пассажирских местах разместят фотографии фронтовиков - родственников военных летчиков. Таким образом, акция «Бессмертный полк» пройдет не только на земле, но и в небе.

А в 23.00 в Екатеринбурге начнется салют. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» 24 июня будут работать в центре города, рассказывать и показывать, как в столице Урала отмечается праздник. Подробнее – в нашей трансляции.

Парад Победы 2020 в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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