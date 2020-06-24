Грустный и без маски: Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на празднование 75-летия Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:23:32+03:00

Его можно было увидеть в компании с главой РМК Игорем Алтушкиным

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Известный актер Сергей Безруков приехал на парад по случаю 75-летия в Победы. Его можно было увидеть сидящим рядом с главой РМК Игорем Алтушкиным. Правда, судя по фото, актер немного заскучал. Его лицо не выражает какой-то радости или интереса.

Как можно увидеть на фото, ни Игорь Алтушкин, ни его супруга, ни Сергей Безруков не соблюдают масочный режим, введенный в регионе губернатором Евгением Куйвашевым (который, кстати, в этот момент также находится на параде). Говорить о социальной дистанции в полтора метра также не приходится.

Актер Сергей Безруков не в первый раз появляется в Екатеринбурге в компании Игоря Алтушкина. В апреле 2019 года его можно было увидеть в сквере у Драмтеатра. Безруков, среди других медиа-персон приехал поддержать проект строительства храма на территории сквера. Одним из инициаторов возведения храма в этом месте была РМК.

Напомним, что на территории Центрального военного округа парады проходят только в трех городах: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Мы ведем онлайн-трансляцию и рассказываем о всем, что происходит на параде.

ИСТОЧНИК KP.RU