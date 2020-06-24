К первому Параду Победы 1945 года солдат откармливали булочками и котлетами

Конец июня. Самый разгар лета. А над Москвой сгущались серые тучи. Шел мелкий моросящий дождь… Но непогода не могла испортить настроение солдатам. А тем более нарушить планы советской власти - 24 июня 1945 года в торжественной обстановке наша страна отметила победу над Германией в Великой Отечественной войне. Это был первый парад Победы. О том, как он проходил, «Комсомолка» узнала у его непосредственных участников.

КОРМИЛИ БЛЕСТЯЩЕ!

В Параде Победы 1945 года принимали участие солдаты и офицеры, которые непосредственно участвовали в разгроме Германии. Но маршировали по Красной площади не только взрослые, побывавшие в боях, но и дети - курсанты военных училищ.

- Мне было 13 лет, я учился в Орловском суворовском военном училище, расположенном в Ельце (теперь оно расположено в Екатеринбурге. - Прим. ред.). Нам сказали, что мы поедем в Москву на парад, - вспоминает 88-летний Игорь Добровольский. - Нам нужно было отобрать 200 курсантов для парадной коробки размером 20 на 10 человек. Для этого взяли первые три роты из нашего училища - 300 человек - и выбрали из них 210, чтобы с запасом было. Вдруг кто-то заболеет. Какого-то серьезного и жесткого отбора тогда не было. Я, например, ничего особенного из себя не представлял. Разве что отличником был. (Смеется).

Игорю Добровольскому было 13 лет, когда его, курсанта суворовского училища, отправили в Москву участвовать в первом Параде Победы. Фото: из личного архива Игоря Добровольского

Примерно за месяц до парада не только курсантов, но и военных стали привозить в Москву на поездах. Это были первые репетиции. Солдат и курсантов селили в казармах и на протяжении всего месяца усиленно кормили, чтобы стереть с их лиц следы голодного военного времени.

- Кормили нас по такому времени блестяще! - рассказывает Игорь Добровольский. - Подъем в пять утра и сразу тебе булочка и кофе, чтобы бодростью зарядился. А потом еще завтрак, обед и ужин. Помню, была сытная каша, котлетки, суп… Голодными мы не были. Для 1945-го это было, конечно, сильно.

Но у усиленного питания была и еще одна причина - каждый день солдаты и курсанты по 5 - 7 часов маршировали в строю, отрабатывая движения и чувство локтя.

- Тренироваться ходить строем нас возили на Тушинский аэродром, - вспоминает 90-летний Николай Маслов. Он тоже участвовал в первом Параде Победы будучи курсантом. - 20 человек шли в шеренге. Это было сложно, особенно мальчишкам. Чтобы держать равнение, мы всем составом мизинцами сцеплялись друг с другом.

О том, что юношам доверили участвовать в историческом событии, тогда еще никто особо не задумывался.

- Мы ведь не знали, что это будет именно «первый» Парад и что будут последующие. Нам просто поставили задачу пройти по Красной площади, и мы должны были ее выполнить, - продолжает Игорь Добровольский. - Но НКВД, конечно, нас донимали. У одного из парней нашли в кармане пустую гильзу от малокалиберного патрона. Шум поднялся. Разбирались, откуда она у него и зачем. В советское время за всеми очень следили.

Во время тренировок были и выходные. Будущих участников парада возили в театры, побывать они успели даже на Красной площади в мавзолее Ленина.

- Да, видел Ленина, - с восторгом говорит Николай Маслов. - Он лежал в гробу. И я украдкой погладил ему его холодные руки. Мальчишкой я был тогда. Хотелось увидеть всю Москву, пока была возможность.

Принимал парад маршал Георгий Жуков (на белом коне), а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Фото: архив ФСО

40 МИНУТ ПО СТОЙКЕ СМИРНО

24 июня парад на Красной площади начался в 10.00. На трибуне мавзолея тогда собралась вся верхушка советского правительства. Принимал парад маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Чтобы быть на месте вовремя, всех участников парада подняли в четыре часа утра. Полки перед мавзолеем выстраивались в порядке, в котором они удерживали фронт. Слева - войска 3-го Украинского фронта. Справа - полк Карельского фронта.

- Участвовать в том параде было тяжело, - хмурится Игорь Добровольский. - Константин Рокоссовский 40 минут читал приказ. И мы, солдаты и офицеры, все это время стояли по стойке смирно. Попробуйте как-нибудь по стойке смирно хотя бы 10 минут постоять. Там взрослые люди не выдерживали. Около 20 человек по всему параду упали - потеряли сознание. В моей шеренге упал один суворовец. Его сразу вынесли, привели в чувство, потом, когда наша коробка пошла по Красной площади, он уже вернулся в строй.

Одно из ключевых отличий первого Парада Победы от последующих - церемония низложения знамен и штандартов побежденного противника. Около 200 из них, склоненные к земле, к ногам победителей, пронесли советские солдаты.

- Мы, курсанты, стояли около Лобного места. Рядом с нами были солдаты с фашистскими знаменами, - рассказывает Игорь Добровольский. - Пока не было команды «Смирно!» мы переговаривались с ними. Недалеко от меня, например, был штандарт с надписью «Adolf Hitler». Я думал, что это штандарт Гитлера, да и другие так думали. А потом я узнал, что это штандарт дивизии СС. У их дивизий тогда были разные имена. Одна была названа в честь Гитлера. Много было знамен. На некоторых по два-три ордена стояло. Солдаты показывали их нам. Это запомнилось. А вот то, что сейчас говорят, будто солдатам этим выдали перчатки, чтобы они не замарали руки о нацистские знамена, это неправда. Перчатки у них были. Но они и у нас были и вообще у всех участников парада.

Благодарность участнику первого Парада Победы 1945 года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ИСКАЛИ ВЗГЛЯДОМ СТАЛИНА

Немецкие знамена во время парада советские военнослужащие бросали на асфальт. Военнослужащие маршировали мимо трибуны на мавзолее, на которой расположилось советское руководство государства и армии - Климент Ворошилов, Михаил Калинин, Вячеслав Молотов…

- Их там человек 20 стояло вождей, но мы искали взглядом только Сталина, - говорит Игорь Добровольский. - Задача у всех была такая - увидеть его. На остальных как-то внимания не обращали. Ну увидел я его. Он стоял. Он был, правда, далековато от нас. Знаете, есть одна картина «Они видели Сталина» - там суворовцы идут после парада восторженные (художник Дмитрий Мочальский, 1949. - Прим. ред.). Вот эта картина была о нас.

Второй такой же парад Победы на Красной площади состоялся уже лишь на 20-летие Победы. Но проходил он уже не 24 июня, а 9 мая - его совместили с Днем Победы. В дальнейшем аналогичный парад проходил лишь на 40-летие и 45-летие Победы. В 1995-м на 50-летие его провели на Поклонной горе, а по Красной площади тогда прошли ветераны Великой Отечественной войны. После этого его стали проводить ежегодно. В этом году он впервые пройдет 24 июня, как и в 1945 году.

- Если бы не было пандемии, парад в этом году состоялся бы 9 мая. Но если переносить его, то на 24 июня. Это и символично, и логично, да и просто красиво, - считает Игорь Добровольский.