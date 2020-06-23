1 июля уральцы смогут поддержать Екатеринбург в борьбе за звание «Города трудовой доблести»

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:17:33+03:00

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1 июля 2020 года на избирательных участках можно будет не только решить будущее всей страны, но и вопрос гораздо менее масштабный, но очень важный для Екатеринбурга – присваивать ли нашему городу почетное звание «Город трудовой доблести».

Еще в марте 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о том, что это звание будет присваиваться тем российским городам, которые внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Это города, которые поддерживали фронт своей промышленностью, несмотря на трудное и голодное время. Сбор подписей в поддержку уральской столицы будет совмещен с голосованием по поправкам. Поэтому, как говорится, «одним выстрелом убьем двух зайцев».

- В преддверии 300-летия Екатеринбурга трудовой подвиг уральской столицы достоин быть отмечен высоким званием, - отмечает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. - Свердловск-Екатеринбург внес значительный вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне. Как «город заводов» и центр машиностроения и металлообработки, столица Урала с первых дней войны превратилась в могучую кузницу оружия, основную оборонную базу страны в глубоком тылу и полностью посвятила себя оказанию помощи фронту. Все это свидетельствует о поистине массовом трудовом героизме, народном подвиге всего города. И я призываю жителей поддержать нашу общую заявку.

На участках для голосования будут соблюдены меры безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, глава города также добавил, что в шестистах дворах Екатеринбурга оборудуют специальные площадки для голосования. Жители окрестных домов смогут поставить галочку, не уходя далеко от своего подъезда.

- На них так же, как и на стационарных участках, будет проводиться санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств, - добавил Александр Высокинский. - Будет измеряться температура, выдаваться индивидуальные пакеты с ручкой, маской, перчатками. Без сомнения, мы качественно подготовим все участки до голосования: это касается как технической части, так и санитарно-эпидемиологической. И это я проверю сам, вместе со своей семьей – и обязательно проголосую.

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ИСТОЧНИК KP.RU