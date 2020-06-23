2020-06-23T12:17:33+03:00
Общество

1 июля уральцы смогут поддержать Екатеринбург в борьбе за звание «Города трудовой доблести»

Подписи за столицу Урала будут собирать на избирательных участках
Илья МОХОВ
Поделиться:
1 июля жители Екатеринбурга смогут "убить двух зайцев"1 июля жители Екатеринбурга смогут "убить двух зайцев"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

1 июля 2020 года на избирательных участках можно будет не только решить будущее всей страны, но и вопрос гораздо менее масштабный, но очень важный для Екатеринбурга – присваивать ли нашему городу почетное звание «Город трудовой доблести».

Еще в марте 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о том, что это звание будет присваиваться тем российским городам, которые внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Это города, которые поддерживали фронт своей промышленностью, несмотря на трудное и голодное время. Сбор подписей в поддержку уральской столицы будет совмещен с голосованием по поправкам. Поэтому, как говорится, «одним выстрелом убьем двух зайцев».

- В преддверии 300-летия Екатеринбурга трудовой подвиг уральской столицы достоин быть отмечен высоким званием, - отмечает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. - Свердловск-Екатеринбург внес значительный вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне. Как «город заводов» и центр машиностроения и металлообработки, столица Урала с первых дней войны превратилась в могучую кузницу оружия, основную оборонную базу страны в глубоком тылу и полностью посвятила себя оказанию помощи фронту. Все это свидетельствует о поистине массовом трудовом героизме, народном подвиге всего города. И я призываю жителей поддержать нашу общую заявку.

На участках для голосования будут соблюдены меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участках для голосования будут соблюдены меры безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, глава города также добавил, что в шестистах дворах Екатеринбурга оборудуют специальные площадки для голосования. Жители окрестных домов смогут поставить галочку, не уходя далеко от своего подъезда.

- На них так же, как и на стационарных участках, будет проводиться санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств, - добавил Александр Высокинский. - Будет измеряться температура, выдаваться индивидуальные пакеты с ручкой, маской, перчатками. Без сомнения, мы качественно подготовим все участки до голосования: это касается как технической части, так и санитарно-эпидемиологической. И это я проверю сам, вместе со своей семьей – и обязательно проголосую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ 1 июля: «Комсомолка» проверила избирательные участки. Журналисты посмотрели, как будут работать избирательные участки 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию (подробнее)

«Проще и безопаснее, чем сходить в магазин»: как в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов ответил на вопросы «Комсомольской правды» (подробнее)

Время перемен: уральцы выбирают, каким будет их будущее. Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Свердловской области (подробнее)

Хотим быть частью истории: чем занимаются «волонтеры Конституции» в Екатеринбурге. «Комсомолка» узнала, кто эти люди в футболках с надписями «волонтер Конституции» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дистанцию обеспечить невозможно»: главный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад Победы
Глава Екатеринбурга потратит 600 миллионов, чтобы избавить жителей Химмаша от вони
1 июля уральцы смогут поддержать Екатеринбург в борьбе за звание «Города трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв автомошенника
«Никаких переговоров с террористами»: в гордуме Екатеринбурга высказались о противостоянии из-за парка за Дворцом молодежи
Не забудьте зонтик: во время Парада Победы в Екатеринбурге пройдет дождь
За сутки от коронавируса погибли четыре уральца
Свердловский суд заблокировал интернет-магазины, торгующие нелегальными ловушками для животных
«Уральские авиалинии» переоборудовали грузовые самолеты обратно в пассажирские
Мышцы свело судорогой: уралец решил в одиночку переплыть пруд, но едва не утонул
УрФУ оказался среди лучших российских вузов по версии Forbes
В Кольцово увеличилось число рейсов на российские курорты
Из-за коронавируса на Среднем Урале вполовину упала прибыль кафе и ресторанов
В Нижнем Тагиле завели дело после падения 11-летней девочки с качелей
«Ласково просим: бросьте»: уральские заключенные зачитали рэп о вреде наркотиков
В Екатеринбург из Душанбе вернулись 103 уральца
На Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человек
В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
Решила отомстить: школьница, издевающаяся над голубем, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, начали подготовку к Царским дням
В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области почти 50% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Стало известно, почему сотрудников НТЗМК переводят на трехдневную рабочую неделю