Хотим быть частью истории: чем занимаются «волонтеры Конституции» в Екатеринбурге

Вы могли видеть их на улице. Они стоят у стендов и объясняют всем желающим, какие поправки могут внести в Конституцию РФ, как и где можно проголосовать, и что делать, если бабушка с дедушкой хотят поставить галочку, но выйти из дома им тяжело.

Илья Тлеубаев

Ильяс ТЛЕУБАЕВ, 31 год:

- Я еще со школы всегда вел социально активный образ жизни и был небезразличен к таким мероприятиям, как выборы. Я всегда хожу на них. Был даже наблюдателем на президентских выборах в 2012 году. А как волонтер участвую впервые. Все-таки голосование по поправкам в Конституцию это исторически важное событие. И я хочу быть частичкой этой истории.

На стендах я объясняю людям, как будет проходить голосование. Хотя по всем СМИ и транслируется информация об этом, но, похоже, многие жители либо не смотрят телевизор, либо смотрят только развлекательные каналы. Немало тех, с кем я, как волонтер, разговариваю, даже не в курсе, какие именно поправки предлагается внести в Конституцию.

И мы, волонтеры, объясняем им. Думаю, что каждый человек должен участвовать в формировании своего будущего, будущего своих детей, своих близких. Даже те, кто негативно о поправках высказываются, даже они должны просто прийти и проголосовать. Если действительно население Российской Федерации будет против, то мы должны это увидеть. Хочется, чтобы люди проявили сознательность и сходили, проголосовали.

Евгения Миронович

Евгения МИРОНОВИЧ, 24 года:

- Я сама волонтер и знаю, что одна из поправок касается поддержки волонтерского движения. Лично меня это и подтолкнуло стать волонтером конституции. Мы с ребятами рассказываем горожанам о предстоящем всероссийском голосовании, раздаем буклетики, где прописаны все поправки, которые предлагается принять в конституции. Раздаем цветные яркие наклеечки, где поправки нарисованы. В основном люди спрашивают у нас, где и как проголосовать. Говорят, что не хотелось бы, чтобы бабушки голосовали на участках.

В этом случае мы предлагаем зайти на сайт www.конституция2020.рф. Там можно оставить заявку о голосовании на дому. Считаю, что важно проголосовать потому, что нельзя оставаться в стороне. А бояться коронавируса, идя на голосование, не стоит. На участках будут средства индивидуальной защиты, и дистанция между людьми будет соблюдена.

Мария Алтухова

Мария АЛТУХОВА, 39 лет:

- Я считаю, что очень важно принимать участие в жизни своей Родины. Каждый человек, ответственный житель государства, который достиг совершеннолетнего возраста, уже должен брать на себя ответственность и принимать решение в вопросах деятельности государства, в котором он живет. Поэтому прийти и сделать свой выбор это обязанность каждого сознательного гражданина. Стоит ли бояться коронавируса? Любой человек боится заболеть, потому что инфекция достаточно серьезная. Но здесь предпринимается очень много организационных мер по безопасности граждан. На участках будет измеряться температура, будет социальное дистанцирование. Люди старше 65 лет вообще могут пригласить членов избирательной комиссии домой, чтобы проголосовать. Просто нужно соблюдать необходимые меры, которые всем известны и тогда можно проголосовать.