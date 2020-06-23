Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ 1 июля: «Комсомолка» проверила избирательные участки

Изначально дата всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию была назначена на 22 апреля. Но из-за распространения коронавируса дату перенесли на 1 июля 2020 года.

В этот день избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. В Свердловской области до сих пор действует масочный режим, поэтому на участок следует приходить в медицинской маске. Но если ее с собой не будет, то вам выдадут ее уже на месте.

Пропускать уральцев будут по одному человеку. С собой обязательно нужно иметь паспорт. На входе волонтер в защитном костюме измерит вашу температуру бесконтактным градусником. Если она будет высокой, то вас отправят домой и предложат проголосовать онлайн, выбрав избирательный участок по месту прописки. Если же в пределах нормы, то можно будет перейти к следующему этапу. Волонтер обработает коврик, на котором вы стоите, попросит обтереть ноги. Затем обработает антисептиком руки и выдаст индивидуальную ручку - ее можно будет забрать с собой на память.

- Кроме членов участковой комиссии, на избирательных участках будут присутствовать два наблюдателя, которых будут направлять общественная палата Свердловской области, а также два волонтера. Они будут помогать членам участковых избирательных комиссий в проведении голосования. Кроме этого, на участке будут находиться журналисты и обязательно полиция, - объясняет порядок голосования член избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Анна Кайгородова.

Для удобства людей на полу будет нанесена специальная разметка, которая поможет соблюдать социальную дистанцию: нужно подойти к столу на расстоянии двух метров, показать паспорт и прописку.

Кабинки для голосования будут работать через однуФото: Алексей БУЛАТОВ

В этот момент, кстати, можно будет приспустить маску, чтобы члены избирательной комиссии убедились, что перед ними тот же человек, что и по паспорту, далее вам выдадут бюллетень. После чего можно следовать в кабинку для голосования. Кстати, кабинки будут доступны через одну.

- Чтобы не было большого количества людей на избирательном участке, существует большой период досрочного голосования. Он составляет шесть дней и начнется 25 июня. Также есть голосование на дому и на придомовой территории. Во дворах будут работать около 100 мобильных пунктов. Еще более 500 избирательных участков откроются в день голосования, 1 июля, - добавляет Анна Кайгородова. - Мы хотим максимально распределить количество людей, которые хотят проголосовать.

Из-за введенных санитарных мер за один час проголосовать на избирательном участке смогут только двенадцать человек. Сколько избирателей смогут находиться внутри, будет зависеть от площади помещения.

НА ЗАМЕТКУ

С полным перечнем поправок можно ознакомиться на специальном сайте Общероссийского голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ - http://конституция2020.рф.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 330 762 бюллетеня изготовлено в Свердловской области для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Лишние и бракованные экземпляры, а также формы для печати уничтожены в типографии.

СКАЗАНО

Владимир РУСИНОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

- Всем участникам голосования предоставят возможность ознакомиться с текстом действующей Конституции и вносимыми поправками - информационные стенды должны быть размещены на каждом участке. Специальные ширмы обеспечат тайну голосования, а контролировать процесс, как и везде, смогут наблюдатели и СМИ. Сегодня я лично протестировал всю процедуру.

Фото: Конституция РФ 2020

ВАЖНО

Время работы избирательных участков

25, 26 и 29 июня - с 16.00 до 21.00.

27 и 28 июня - с 10.00 до 15.00

30 июня - с 12.00 до 17.00.

1 июля, в день голосования, - с 08.00 до 20.00.