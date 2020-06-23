«Проще и безопаснее, чем сходить в магазин»: как в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ

О том, сколько участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ будет открыто 1 июля в Екатеринбурге и Свердловской области, о безопасности и о голосовании в отдаленных территориях Среднего Урала изданию «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал руководитель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- Владимир Иванович, сколько всего у нас в области будет работать избирательных участков?

– В Свердловской области будут открыты 2 532 участка. Из них 41 будут временные. 25, 26 и 29 июня избиратели могут проголосовать в участковых избирательных комиссиях, к которым они прикреплены, с 16.00 до 21.00. Это будние дни, поэтому комиссии работают вечером. В субботу и воскресенье 27 и 28 июня участки будут работать с 10.00 до 15.00, а перед основным днем голосования – 30 июня – с 12.00 до 17.00. Непосредственно 1 июля, в сам день голосования, участки откроются в 08.00, а закроются в 20.00.

- Жители отдаленных территорий могут проголосовать до 25 июня?

- В труднодоступных и отдаленных местностях голосование началось заранее. 15-16 июня мы уже побывали в поселках Ивдельского городского округа. В одном случае из 28 избирателей проголосовали 24. В другом, из 11 проголосовали девять. То есть процент голосующих в этих поселках 85,7% и 81,8%. Всего в списке 149 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях региона. Там зарегистрировано свыше 5 тысяч участников голосования.

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, в регионе подано более 34 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

- Проголосовать можно будет не только на избирательных участках, но и во дворах жилых домов. Как это будет выглядеть?

- У нас порядка 20 муниципалитетов заявились на такую форму голосования, включая Екатеринбург. Во дворе установят тенты либо шатры. В них будут размещены средства индивидуальной защиты для участников голосования, информационные стенды, указатели - все то, что должно быть в обычном помещении для голосования. На входе мы будем измерять температуру, выдавать перчатки, маски, одноразовую ручку. Каждый совершенно безопасно сможет проголосовать.

- А как люди узнают, что у них во дворе будет открыт мобильный пункт?

- За день или за два мы оповестим всех жителей домов, кто сможет проголосовать на таком мобильном участке. Расклеим объявления, управляющие компании нам помогут.

- В каком режиме они будут работать?

- С 25 июня. Проголосовать в них в первой половине дня – до обеда. Тем, кто голосует во вторую половину дня, необходимо приходить на обычные стационарные избирательные участки.

- Еще одна форма голосования – это на дому. Куда обращаться, если я не могу покинуть квартиру?

- Для этого нужно просто уведомить о своем желании участковую избирательную комиссию. Если вы не успели до 21 июня подать заявление на портале Госуслуг, то до 1 июля до 17.00 можно либо прийти в свою участковую комиссию (сделать это могут и родственники и знакомые), либо позвонить в нее и сказать, что хотите проголосовать на дому. За консультацией обращайтесь на «горячую линию» областной избирательной комиссии по номеру: 8-800-2000-188.

- И что будет дальше?

- Члены комиссии придут к человеку домой. Это будет либо два члена комиссии, один наблюдатель, либо один член комиссии, два наблюдателя. Могут и СМИ в этом участвовать. Пакеты для бесконтактного голосования мы подготовим заранее. В них положат средства индивидуальной защиты: перчатки, маску, дезинфицирующую салфетку и индивидуальную ручку. Также там будет памятка для голосующих, бюллетень и заявление избирателя о том, что он голосует на дому. Члены избирательной комиссии позвонят в дверь. Когда избиратель откроет, они сверят его личность по предъявленному паспорту. Дальше оставят в подъезде пакет для бесконтактного голосования. Человек забирает его и голосует у себя дома. Потом он опустит бюллетень в урну, а заполненное заявление в специальный пакет или бокс.

- А как отличить членов избирательной комиссии, которые постучатся в дверь от мошенников?

- У каждого члена участковых комиссий будет соответствующий бейдж, подтверждающий его статус. Также при выездной бригаде будет переносной ящик для голосования. Это главный атрибут.

Фото: Конституция РФ 2020

- Избиратель может проголосовать несколько раз на разных участках?

- Нет. Один из принципов избирательного права, и в данном случае он здесь также реализуется, один голосующий – один голос. Такого, что человек несколько раз голосует, быть не может. Под контролем будут все виды голосования - по месту нахождения, на дому. Наблюдатели и аккредитованные журналисты могут в этом убедиться, сопровождая членов УИК. Бюллетени, которые будут изъяты из переносных ящиков, поместят в сейф-пакеты, которые в свою очередь запрут в сейфе. У нас строгая отчетность и контроль. Самое главное – охранять бюллетени будет полиция.

ВАЖНО

ГДЕ НАХОДИТСЯ МОЙ УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

Найти избирательный участок по месту прописки можно:

1. На сайте Общероссийского голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ: конституция2020.рф

2. На сайте Территориальных избирательных комиссий Свердловской области: ikso.org

3. На портале Екатеринбурга: екатеринбург.рф

Либо позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России:

+7-800-200-00-20 для звонков по России.

+7(499) 754-00-20 для звонков из-за рубежа.

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