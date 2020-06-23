Время перемен: уральцы выбирают, каким будет их будущее

Впереди у Екатеринбурга и Свердловской области историческое событие – не каждый год, да что уж там, не каждое десятилетие жители Среднего Урала могут напрямую повлиять на главный документ государства – Конституцию Российской Федерации. Внесут ли в нее все те поправки, о пользе которых нам рассказывают уже полгода, или не внесут, решать нам – налогоплательщикам, избирателям, гражданам России.

В Свердловской области при подготовке ко дню голосования по внесению поправок в Конституцию в приоритете было создание максимально безопасных условий для всех его участников. Так, потоки граждан будут «рассредоточены» во времени и пространстве.

Голосование пройдет в течение недели – с 25 июня по 1 июля, задействованы будут самые разные формы. В том числе будут подготовлены участки на открытом воздухе: на придомовых территориях и площадках, прилегающих к зданиям с УИК. С целью снижения каких бы то ни было рисков более 20 городов региона подали заявки на проведение голосования во дворах.

В Свердловской области в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации будут работать 2,5 тысячи участков. И все они будут оборудованы согласно требованиям Роспотребнадзора. Для того, чтобы голосование прошло открыто, честно, справедливо, без нарушений и было признано легитимным всеми участниками процесса, на каждом участке будут дежурить от 2 до 10 человек.

Все инициативы, отраженные в поправках – важные, не раз обдуманные экспертами и специалистами. Тут и забота о пенсионерах, и доступная медицина, и бережное отношение к экологии и, конечно, просто счастливая достойная жизнь, на которую мы все имеем право!

Сейчас мы должны решить, как наша страна пройдет через следующие десятилетия. Президент России Владимир Путин принял решение о том, что закон вступит в силу только в том случае, если большинство жителей России поддержат эти поправки.

Екатеринбург ждет историческое событиеФото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России

По рекомендации Роспотребнадзора проголосовать можно будет в течение 7 дней, начиная с 25 июня. В Свердловской области приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности участников голосования по поправкам в Конституцию

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

- Почему нам так важны поправки в Основной закон? Люди ждут от государства защиты и эффективной работы. Нам необходимо государство, которое в любое время дня и ночи может направить силы и средства на решение проблем людей, оказать быструю и ощутимую помощь людям.

Сегодня и на многие годы вперёд защита человека и страны в целом – главный приоритет государства. Поэтому он должен быть записан в Конституции России. Тогда государственные органы власти всех уровней будут действовать в заданном направлении – при разработке законов, формировании бюджетов, государственных и муниципальных программ.

Нормы Конституции – прямого действия. Это означает, что руководители бюджетных организаций, предприятий всех форм собственности обязаны в неукоснительном порядке выполнять положения Конституции.

Внесение изменений в Конституцию, безусловно, историческое событие, которое случается в жизни поколения один раз.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга:

- Вместе с голосованием по поправкам в Конституцию пройдет сбор подписей за присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Свердловск внес значительный вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне.

Как «город заводов» и центр машиностроения и металлообработки, столица Урала с первых дней войны превратилась в могучую кузницу оружия, основную оборонную базу страны в глубоком тылу и полностью посвятила себя оказанию помощи фронту.

Все это свидетельствует о поистине массовом трудовом героизме, народном подвиге всего города. И я призываю жителей поддержать нашу общую заявку. В преддверии 300-летия Екатеринбурга трудовой подвиг уральской столицы достоин быть отмечен высоким званием.

Владимир РУСИНОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

- Это голосование пройдет под слоганом «Голосовать легко и безопасно». 2,5 тысячи избирательных участков уже готовы приступить к работе. Уже началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию в труднодоступных и отдаленных районах области.

Первыми голосуют жители поселков Вижаи и Ушма Ивдельского городского округа. Всего в перечне 149 таких населенных пунктов. С точки зрения соблюдения норм безопасности и защиты здоровья голосующих, кампания проходит беспрецедентно. У нас достаточно средств индивидуальной защиты и они доставлены в территориальные и участковые избирательные комиссии. Это маски, перчатки, одноразовые ручки, санитайзеры и так далее.