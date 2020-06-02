2 Июнь 2020 2020-06-02T16:27:19+03:00

Суд отказался закрывать склад, а лишь оштрафовал его владельцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков

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Сеть магазинов «Красное&Белое» устранило нарушения после вспышки коронавируса на складе «Абсолют» под Екатеринбургом, где заразились 180 человек. Об этом в ходе брифинга рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

- Все нарушения устранены, больше мы к этой торговой сети претензий не имеем. Но продолжаем отслеживать, как соблюдаются требования Роспотребнадзора, - сказал Креков.

Напомним, что суд отказался закрывать склад, а лишь оштрафовал его владельцев.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 6024 случаев COVID-19. За последние сутки зарегистрировано два случая смерти больных с коронавирусом. Общее число летальных исходов – 31.

Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU