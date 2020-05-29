2020-05-29T14:27:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделались штрафом: суд не стал закрывать склад «Красное&Белое», где произошла вспышка COVID-19

Рассмотрение административного дела растянулось на два дня
Олег ГАЛИМОВ
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На складе заразились 180 человекНа складе заразились 180 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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29 марта 2020 года в Железнодорожном суде Екатеринбурга состоялось заседание, в ходе которого было рассмотрено требование управления Роспотребнадзора о привлечении к ответственности руководителей склада «Абсолют» торговой сети «Красное&Белое». Именно в этом здании на Серовском тракте произошла вспышка коронавируса, в результате чего заболели 180 человек.

Сейчас расследованием инцидента занимается прокуратура, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

- Всего в указанных складских помещениях работает 870 человек, в том числе 509 жителей Екатеринбурга и 361 житель Свердловской области, - отмечают в надзорном ведомстве.

Вспышка COVID-19 на складе никак не повлияла на работу магазинов, никто из сотрудников торговых точек не заболел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка COVID-19 на складе никак не повлияла на работу магазинов, никто из сотрудников торговых точек не заболелФото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацию вокруг склада комментировал и губернатор Евгений Куйвашев. Дошло до того, что глава Среднего Урала пригрозил выгнать сеть магазинов из региона.

- Некоторые сотрудники вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации, - писал губернатор в Instagram. - Руководитель бизнеса заверил меня, что «Красное и белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети — если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия.

В итоге судья постановил оштрафовать склад на 450 тысяч рублей.

-Роспотребнадзор считает, что у ООО «Абсолют» имелась возможность исполнить требования санитарного законодательства, однако оно не сделало этого. Это привело к заражению сотрудников и может способствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, - отметили в суде.

ОТВЕТ ТОРГОВОЙ СЕТИ

- Магазины сети «Красное & Белое» работают в штатном режиме, а логистика была перераспределена на другие склады. В частности, магазины Екатеринбурга и Свердловской области сегодня обслуживаются со складов, расположенных в Челябинске. В восьми городах у нас 9 складов, из них 3 - на Урале.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выписано еще 170 человек, а всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов.

Также зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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