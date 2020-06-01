2020-06-01T15:27:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений

Пока режим самоизоляции продлили до 8 июня
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Пока живем в прежнем режиме, говорит губернаторПока живем в прежнем режиме, говорит губернаторФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июня назвал условия для постепенного снятия ограничений в регионе в связи с пандемией коронавируса.

Как заработать во время кризиса: советы предпринимателя из Екатеринбурга

00:00
00:00

По словам главы региона, если на протяжении трех дней будет тенденция к снижению числа случаев диагностирования коронавируса в Свердловской области, то, возможно, часть ограничительных мер удастся снять до 8 июня. В первый день лета Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений именно до этой даты.

Динамика распространения коронавируса на 1 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 1 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Губернатор Свердловской области аргументировал свое решение тем, что сейчас ежедневно фиксируются больше 200 новых случаев COVID-19.

- Пока мы продолжаем жить в прежних условиях, - констатировал Евгений Куйвашев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мир никогда не будет прежним»: губернатор Евгений Куйвашев ответил свердловчанам на просьбу ослабить режим самоизоляции. По словам главы региона, их задача сохранить здоровье жителей и они уже приступили к разработке специальной программы (подробнее)

Успеем позагорать: уральские синоптики рассказали, какой будет июнь в Екатеринбурге. Небесная канцелярия будет радовать теплой погодой, но не обойдется без дождей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского
Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей
Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023
Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу
При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика
Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня
«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину