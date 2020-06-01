Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:27:28+03:00

Пока живем в прежнем режиме, говорит губернатор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июня назвал условия для постепенного снятия ограничений в регионе в связи с пандемией коронавируса.

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По словам главы региона, если на протяжении трех дней будет тенденция к снижению числа случаев диагностирования коронавируса в Свердловской области, то, возможно, часть ограничительных мер удастся снять до 8 июня. В первый день лета Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений именно до этой даты.

Динамика распространения коронавируса на 1 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Губернатор Свердловской области аргументировал свое решение тем, что сейчас ежедневно фиксируются больше 200 новых случаев COVID-19.

- Пока мы продолжаем жить в прежних условиях, - констатировал Евгений Куйвашев.

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ИСТОЧНИК KP.RU