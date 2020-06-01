Официально: в Свердловской области продлили режим самоизоляции

Режим повышенной готовности в Свердловской области продлён до 8 июня. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона пояснил, что не мог снять ограничения в связи с ужасающей статистикой – каждый день число заболевших COVID-19 увеличивается на 200-280 человек.

- Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было - я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Статистика по COVID-19 на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Теперь власти будут ежедневно сверять с Роспотребнадзором цифры. Если в течение следующих трех дней пик заболеваемости пойдет на спад, то уральцам разрешат убирать ограничения.

- Пока мы продолжаем жить в прежних условиях, - подытожил губернатор.

Указ губернатора Свердловской области. Фото: Instagram

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 5732 случая COVID-19.

Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего уральские врачи вылечили 2337 пациентов.

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