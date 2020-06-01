«У меня-то пенсия есть, а актерам на что жить?!»: Николай Коляда закрывает свой театр из-за безденежья

В Екатеринбурге закрывается знаменитый на всю страну «Коляда театр», возглавляемый драматургом Николаем Колядой. Причина проста и очевидна – кончились деньги. Воскресенье, 7 июня, станет последним «рабочим» днем. После этого 65 сотрудников, большая часть из которых артисты, отправят в отпуск без содержания.

В месяц на зарплату приходится тратить по 1,8 миллиона рублей, но раньше при 60-70 спектаклях в месяц эта сумма легко отбивалась.

- Денег больше нет, - рассказывает драматург Коляда. – Вчера выплатил всем последнюю зарплату и объявил о закрытии. У меня-то пенсия есть в 17 тысяч, а актерам на что жить?! Кто-то уже устроился курьером, кто-то поедет на дачу помидоры с огурцами выращивать на продажу. Но есть и те, кто ничего в жизни кроме игры в театре не умеет. Вам, кстати, в «Комсомолку» курьеры не нужны?

Актеры театра уже ищут себе новую работу, но сделать это в условиях пандемии не так-то простоФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом Николай Коляда получил от областного минкульта грант на проведение традиционного фестиваля «Коляда plays». Он должен пройти осенью, но будет ли жив к этому времени театр неизвестно.

- У нас как в анекдоте. Лошадь перестали кормить. Она сначала привыкла, а потом сдохла. Вот у нас точь-в-точь. За два месяца на карантине не получили от властей ни копейки, - добавил Коляда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не подали»: уральский драматург Николай Коляда вышел просить милостыню из-за нехватки денег на зарплату актерам (подробнее)

Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра (подробнее)