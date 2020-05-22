Стрелок, обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе, останется в СИЗО до конца лета

22 Май 2020 2020-05-22T11:10:14+03:00

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В Екатеринбурге продлили срок содержания под стражей для Алексея Александрова, обвиняемого в резонансном убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе Уктус.

Напомним, жуткое преступление произошло в августе 2018 года. Тогда на склоне горы Уктус в грибники нашли изрешеченные пулями тела двух молодых девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была мертва, а за жизнь ее 28-летней подруги Натальи Кузнецовой врачи боролись в течение пяти дней. К сожалению, спасти ее не удалось.Задержать стрелка по горячим следам силовикам не удалось.

Чтобы найти убийцу силовики проверили ДНК у множества мужчин, живущих поблизости от горнолыжного склона, а также допросили порядка двух тысяч человек. В ходе расследования провели больше 300 различных экспертиз, а общий объем материалов уголовного дела составил более 100 томов.

Задержать предполагаемого убийцу удалось лишь в декабре 2019 года. Им оказался 34-летний Алексей Александров. Семьянин, успешный инженер, имеющий дипломы о нескольких высших образованиях.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Алексею Александрову срок содержания под стражей. Органами предварительного следствия Александров обвиняется в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке летом 2018 года. Мера пресечения продлена по 25 августа 2020 года включительно, - уточнили в канцелярии суда.

Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU