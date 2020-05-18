2020-05-18T18:10:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области продлили ограничение по продаже спиртного

Купить алкогольные напитки будет нельзя до 10:00 и после 19:00
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Режим самоизоляции продлили до 25 маяРежим самоизоляции продлили до 25 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничение по продаже спиртного в регионе. До 25 мая на Среднем Урале будет нельзя купить алкогольные напитки до 10:00 и после 19:00 часов.

Кроме этого с 19 мая возобновляются плановые приемы пациентов в муниципальных и государственных больницах. Также работу смогут начать частные медицинские клиники и косметологии.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зафиксировано 2 861 случай коронавирусной инфекции. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

В общей сложности уральские врачи вылечили 773 пациента. В регионе зафиксировано пять смертей от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 17 мая 2020 года: возвращение туристов и честная песня про врачей. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 17 мая 2020 года (подробнее)

«Наша уверенность в завтрашнем дне такая же хрупкая»: в Екатеринбурге балерины и каратисты спрятались от COVID-19 в мыльные пузыри. Это была акция, призванная поддержать творческих людей (подробнее)

Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» посвятил песню врачам, борющимся с коронавирусом. В его съемках приняли участие сотрудники 20-й подстанции «скорой помощи» Москвы (подробнее)

Три отделения областного онкодиспансера в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса. COVID-19 заразились два пациента и три врача (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургский дизайнер перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов
Как не стать жертвой интернет-мошенников: отвечает свердловская полиция
Осужденный екатеринбуржец, помещенный в больницу с коронавирусом, сбежал от врачей
Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки
В Свердловской области продлили ограничение по продаже спиртного
В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой
Стало известно, когда в Екатеринбурге разрешат работать мастерам маникюра, косметологам и массажистам
В Екатеринбурге лор-отделение Областной клинической больницы № 1 закрыли на карантин
Стало известно, когда начнется плановый прием в поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области
Меценаты передали в больницы Екатеринбурга 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток
Свердловские спасатели с помощью дронов поймали 28 нарушителей противопожарного режима
В Свердловской области за сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч человек
Какие факторы поддержат рубль на этой неделе: прогноз
Пригородные поезда на Свердловской железной дороге с 18 мая возвращаются к прежнему графику курсирования
Как в Свердловской области будут вести прием в поликлиниках после пандемии: отвечает минздрав
Единоразовые выплаты семьям с детьми в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: когда начнут приходить
Единовременные выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: как подать заявление
Банк Уралсиб улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
В Екатеринбурге увеличивают число дежурных групп в детских садах: как записать в них ребенка
На работы – 48 месяцев: в Нижнем Тагиле суд заставил отреставрировать Дом Учителя
Уральские врачи смогут бесплатно отдохнуть на курортах Греции после снятия ограничений
Под Екатеринбургом за 29 миллионов продают коттедж с собственным прудом с уточками
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Уральца, больного туберкулезом, через суд отправили на лечение
К чему приводит чрезмерное потребление сахара: отвечают специалисты
На Урале приставы закрыли два шашлычных ларька из-за работы во время самоизоляции
Грозит 10 лет тюрьмы: уральца отправили под суд после того, как он молотком избил своего товарища
В Екатеринбурге экс-сотрудника ГИБДД оштрафовали за взятку в 30 тысяч