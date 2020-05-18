В Свердловской области продлили ограничение по продаже спиртного

18 Май 2020 2020-05-18T18:10:24+03:00

Купить алкогольные напитки будет нельзя до 10:00 и после 19:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничение по продаже спиртного в регионе. До 25 мая на Среднем Урале будет нельзя купить алкогольные напитки до 10:00 и после 19:00 часов.

Кроме этого с 19 мая возобновляются плановые приемы пациентов в муниципальных и государственных больницах. Также работу смогут начать частные медицинские клиники и косметологии.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зафиксировано 2 861 случай коронавирусной инфекции. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

В общей сложности уральские врачи вылечили 773 пациента. В регионе зафиксировано пять смертей от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU