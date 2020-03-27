Коронавирус в Екатеринбурге: Наина Ельцина пишет в изоляции кулинарную книгу

27 Март 2020 2020-03-27T12:22:56+03:00

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Кто как проводит время в режиме самоизоляции. Кто-то работает на «удаленке», кто-то взял выходные и просто наслаждается информационным детоксом, а кто-то пишет книги. Вдова первого Президента России Наина Ельцина рассказала, что уже две недели живет в режиме самоизоляции, но без дела не сидит – пишет книжку кулинарных рецептов.

- Должна признаться, что сначала я недооценила размах эпидемии. Мне казалось, что мир напрасно поддается панике, что все быстро нормализуется. И когда близкие пытались убедить меня соблюдать карантин, я сопротивлялась, - цитирует слова вдовы Ельцина пресс-служба «Ельцин Центра».

По ее словам, уйти на самоизоляцию ей помогли дочки, которые с помощью комментариев экспертов убедили Ельцину – эпидемия действительно серьезная «и угрожает, прежде всего, немолодым людям».

- Оказаться на больничной койке, конечно, не хотелось, но еще больше не хотелось волновать близких: они бы с ума сходили, думая, что я могу подхватить вирус. Пришлось согласиться с их доводами, и вот почти две недели я на карантине, - заключает Наина Ельцина.

Действительно, пандемия коронавируса грозит, в первую очередь, пожилым людям. Поэтому губернатор Куйвашев недавно обратился к людям старше 65 лет с просьбой, по возможности, не выходить из дома. А в Екатеринбургской епархии даже предложили транслировать службы Великого поста через телеканал «Союз».

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ИСТОЧНИК KP.RU