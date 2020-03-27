Коронавирус в Екатеринбурге: на Урале пенсионерам запретили ходить в храмы

27 Март 2020 2020-03-27T12:07:16+03:00

Телеканал «Союз» запустит онлайн-трансляции всех важных богослужений во время Великого поста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеканал «Союз» запустит онлайн-трансляции всех важных богослужений во время Великого поста

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В Екатеринбургской православной епархии попросили пожилых прихожан посещать службы виртуально, то есть смотреть онлайн-трансляции, чтобы не быть зараженным. Напомним, что все люди старше 65 лет находятся в зоне риска во время вспышки коронавируса. Губернатор также попросил всех пожилых людей по возможности остаться дома.

- В предстоящие дни Великого поста все люди из группы риска, то есть пожилые, находящиеся на карантине, немощные смогут смотреть трансляции основных богослужений, которые телеканал «Союз» покажет зрителям 82 стран, - сообщили в пресс-службе епархии.

Программа богослужений:

1 апреля. Трансляция Мариина стояния. Это одно из важнейших богослужений Великого поста, за которым читается Великий канон преподобного Андрея Критского и житие святой Марии Египетской.

3 апреля. Состоится трансляция вечернего архиерейского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга: утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице.

4 апреля. В пятую субботу Великого поста — празднование Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) – Божественная литургия. В этот день состоится также трансляция всенощного бдения из Екатеринбурга.

5 апреля. Две Божественные литургии – архиерейскую из Екатеринбурга и Патриаршую литургию из Москвы. И вечером в воскресенье 5 апреля телеканал проведет трансляцию пассии из уральской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU