Жителей Краснодарского края, сбежавших в Екатеринбург от сдачи теста на коронавирус, нашли

24 Март 2020 2020-03-24T18:09:45+03:00

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Жителей Краснодарского края, сбежавших из Сочи в Екатеринбург от сдачи теста на коронавирус, нашли. Установить их личности и место проживания сотрудникам Роспотребнадзора помогли в полиции.

- Екатеринбургские полицейские оказали информационную помощь коллегам из Роспотребнадзора по установлению личности и мест проживания граждан, которые прибыли в столицу Среднего Урала из Краснодарского края, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Домой к беглецам уже приходили сотрудники Роспотребнадзора. Напомним, что они вернулась в Россию после путешествия по США и Испании. Сразу после того, как они нарушили режим изоляции представители сочинской больницы направили в управление Роспотребнадзора по Свердловской области уведомление с данными сбежавших.

Сейчас за нарушение режима изоляции им грозит административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU