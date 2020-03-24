2020-03-24T18:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Краснодарского края, сбежавших в Екатеринбург от сдачи теста на коронавирус, нашли

Домой к беглецам уже приходили сотрудники Роспотребнадзора
Алина СУРИНА
Поделиться:
К беглецам домой приходили сотрудники РоспотребнадзораК беглецам домой приходили сотрудники РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителей Краснодарского края, сбежавших из Сочи в Екатеринбург от сдачи теста на коронавирус, нашли. Установить их личности и место проживания сотрудникам Роспотребнадзора помогли в полиции.

- Екатеринбургские полицейские оказали информационную помощь коллегам из Роспотребнадзора по установлению личности и мест проживания граждан, которые прибыли в столицу Среднего Урала из Краснодарского края, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Домой к беглецам уже приходили сотрудники Роспотребнадзора. Напомним, что они вернулась в Россию после путешествия по США и Испании. Сразу после того, как они нарушили режим изоляции представители сочинской больницы направили в управление Роспотребнадзора по Свердловской области уведомление с данными сбежавших.

Сейчас за нарушение режима изоляции им грозит административная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные

В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подвели итоги минувших суток. Так, по их данным, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 555 исследований проб на COVID-19. (Подробнее)

«Останьтесь дома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса

Свердловские врачи из инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста подключились к флешмобу #останьтесьдома, который запустили итальянские медики. Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть. (Подробнее)

Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом

За месяц больше 232 тысяч свердловчан получили пенсию с доставкой на дом благодаря работе почтальонов регионального филиала «Почты России». Еще около 20 тысяч человек получают пенсии в отделениях связи. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Краснодарского края, сбежавших в Екатеринбург от сдачи теста на коронавирус, нашли
В Свердловской области будет создана единая база для отслеживания людей, контактировавших с уже заразившимися коронавирусом
В Екатеринбурге 28 апреля пройдет день общегородской чистоты
Погода в России на весну-лето 2020: прогноз от Гидрометцентра
Сказал медикам, что у жены коронавирус: на Урале завели дело на мужчину, после неудачной шутки
Альфа-Банк запустит программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса
Коронавирус на Урале: власти за 60 миллионов закупят новые аппараты ИВЛ
Еще один свердловский поселок подключат к газу
Коронавирус на Урале: в Роспотребнадзоре опровергли слухи о подъездах, посаженных на карантин
СвЖД удвоила количество ускоренных контейнерных поездов в порт Автово в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса
Ищут водителей-нарушителей: на свердловских трассах проходят рейды по автобусам
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Свердловчане собрали почти 31 миллион на лечение тяжелобольных детей
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот