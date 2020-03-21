Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили почти 200 свердловчан

21 Март 2020 2020-03-21T11:13:47+03:00

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По данным на 21 марта от регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, только за сутки медики провели 198 человек на COVID-19. У всех них были показания для тестирования: либо симптомы ОРВИ, либо поездка за границу, либо контакт с заболевшими. Всего же за сутки были исследовано 293 пробы.

Всего же на территории Свердловской области зафиксировано шесть случаев заболевания вирусом COVID-19. Все эти люди сейчас находятся под наблюдением медиков в ГКБ №40.

Сегодня мы рассказывали, что теперь вместе с медиками обходят дома контактировавших с заболевшими людей еще и полицейские. Им даже выдали 300 одноразовых защитных противоэпидемических костюмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU