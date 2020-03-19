19 Март 2020 2020-03-19T19:14:51+03:00

Двух пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, изобразили на фасаде дома в сентябре

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Командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте. Напомним, изображение пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина появились на фасаде дома на Мира, 34а в сентябре прошлого года, когда прошло немного больше месяца после посадки самолета А-321 в кукурузном поле.

Недавно мы писали о том, что Дамир Юсупов опроверг слухи о карьерном росте. В интернете распространяли информацию, что летчик-герой покидает свою авиакомпанию и, внезапно, становится частью специального летного отряда «Россия», который возит первых лиц государства. Дамир Юсупов отметил в беседе с «КП-Екатеринбург», что эта информация ложь и он продолжает работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».

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В августе прошлого года на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский приземлился пассажирский самолет. Не специально. В двигатели лайнера при взлете угодили птицы. Чтобы не случилась беды, пилоты приняли решение совершить аварийную посадку. Все 233 человека, включая экипаж, отделались тогда легким испугом. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU