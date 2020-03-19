2020-03-19T19:14:51+03:00
Общество

Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте

Двух пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, изобразили на фасаде дома в сентябре
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Instagram Дамира ЮсуповаФото: Instagram Дамира Юсупова
Изменить размер текста:

Командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте. Напомним, изображение пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина появились на фасаде дома на Мира, 34а в сентябре прошлого года, когда прошло немного больше месяца после посадки самолета А-321 в кукурузном поле.

Недавно мы писали о том, что Дамир Юсупов опроверг слухи о карьерном росте. В интернете распространяли информацию, что летчик-герой покидает свою авиакомпанию и, внезапно, становится частью специального летного отряда «Россия», который возит первых лиц государства. Дамир Юсупов отметил в беседе с «КП-Екатеринбург», что эта информация ложь и он продолжает работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи сказали: не пытайся»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузу, рассказал, почему его не брали в пилоты

В августе прошлого года на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский приземлился пассажирский самолет. Не специально. В двигатели лайнера при взлете угодили птицы. Чтобы не случилась беды, пилоты приняли решение совершить аварийную посадку. Все 233 человека, включая экипаж, отделались тогда легким испугом. (Подробнее)

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле

«Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты
В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 32-летнего Дениса Исакова
Концерты Свердловской филармонии можно будет посмотреть из дома
Привлекали «ОМОН»: в Екатеринбурге задержали банду сутенеров, насильно вовлекавшую девушек в занятия проституцией
По пути в Верхнюю Салду житель Режа попал в смертельное ДТП
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности
РЖД вернет деньги за билеты свердловчанам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Коронавирус на Урале: за отказ от карантина - штраф 10 тысяч рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
Коронавирус на Урале: все больницы закроют на карантин
В Екатеринбурге все-таки отменили концерт Sabaton после жалобы властей в прокуратуру
СвЖД готовит электропоезда к сезону летних перевозок
Коронавирус на Урале: ТЦ Екатеринбурга продолжат работу в обычном режиме
Школьники из Екатеринбурга взяли «серебро» на всероссийских соревнованиях по шахматам
В храмах Екатеринбурга борются с коронавирусом с помощью ладана
Свердловские полицейские объявили охоту на наркодиллеров
На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса
На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек
«До полуночи потрете его своим носиком и все обойдется»: Юлия Михалкова нашла лекарство от коронавируса
Больше 1,7 тысяч свердловчан стали «Волонтерами Конституции»
Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу