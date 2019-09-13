2019-09-13T18:29:11+03:00
Общество

Пользователи сети поздравили Дамира Юсупова, посадившего самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, с Днем Рождения

Летчику-герою исполнилось 42 года
Алина СУРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пользователи сети поздравили Дамира Юсупова, посадившего самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, с Днем Рождения. Летчику-герою исполнилось 42 года. Авиакомпания поздравила знаменитого после экстренной посадки самолета летчика в своем Instagram.

- Очевидно, что вы нашли свое призвание и доказали, что российская школа авиации выпускает самых достойных профессионалов летного дела. Сегодня прекрасный повод, чтобы еще раз выразить искреннюю благодарность за вашу работу и героический поступок, - написали «Уральские Авиалинии» в Instagram.

В комментариях под постом к поздравлениям присоединилось множество подписчиков: «С Днем Рождения, Дамир! Настоящий профессионал своего дела! Спасибо за спасенные жизни! Крепкого здоровья и только мягких посадок!», «Присоединяюсь к поздравлениям! Летного долголетия и всего самого лучшего», «С ДР! Гордимся земляком», «С днем рождения, герой!».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Сургуте в это время почти доделали граффити с летчиками рейса U6178 Жуковский-Симферополь. Рисунок можно увидеть на Мира, 34а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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