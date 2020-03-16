«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, о том, что он стал личным пилотом президента России

Герой России пилот Дамир Юсупов известен всей стране. В августе, благодаря его хладнокровию самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" успешно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье. На взлете аэробус А-321 столкнулся со стаей чаек. Из-за этого у самолета отказали оба двигателя. Все люди на борту выжили, а Дамира и его коллег наградили...

Но многие пошли дальше и стали пророчить пилоту невероятный карьерный рост. Сначала писали, что Юсупов начнет летать на авиалиниях ОАЭ, а теперь появилась информация, что его позвали стать чуть ли не личным пилотом президента РФ. Якобы Дамир Юсупов покидает свою авиакомпанию и, внезапно, становится частью специального летного отряда "Россия", который возит первых лиц государства. "Комсомолка" решила уточнить, правда ли это у самого Дамира и позвонила ему:

- Новость, что якобы я ухожу из "Уральских авиалиний" и перехожу в отряд "Россия", это неправда. Это ложь, - сказал "КП-Екатеринбург" Дамир Юсупов. - Я продолжаю работать. Понятия не имею, почему сейчас такой слух появился. Сейчас ведь много и других новостей.

Московская область. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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