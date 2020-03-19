2020-03-19T08:12:37+03:00
Общество

Собака девушки, больной коронавирусом, осталась в Екатеринбурге на передержке

Ранее замгубернатора сообщил, что она путешествовала по Италии вместе с хозяйкой
Мария Трапезникова
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Собака осталась дома и ждала хозяйку в ЕкатеринбургеСобака осталась дома и ждала хозяйку в ЕкатеринбургеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне во время брифинга с журналистами замгубернатора Свердловской области Павел Креков поделился информацией о состоянии девушки, вернувшейся из Италии, у которой нашли коронавирус. Так, состояние ее стабильное, внешних симптомов заболевания у нее нет.

Кроме того, по словам Крекова, девушка путешествовала по Италии с собакой. Сначала животное поместили в отдел регионального Роспотребнадзора, а затем передали в Россельхознадзор. Однако там информацию о собаке опровергают.

- Питомец заграницу не вывозился, а находился в Екатеринбурге в платном пункте передержки животных. По прилету в один из аэропортов Москвы, пассажирка прошла все необходимые обследования в рамках мероприятий, принятых во время вспышки коронавируса, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. - Собака с хозяйкой в контакте не состояла. В настоящее время животное здорово и находится на временной передержке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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