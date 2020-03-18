Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, путешествовала с собакой
Жительница Екатеринбурга во время путешествия по Средиземноморью заразилась коронавирусом. Вернувшись в Екатеринбург, молодая женщина приехала из аэропорта домой на такси. Таксист на данный момент находится на карантине.
15 марта горожанка почувствовала недомогание и обратилась к медикам по телефону «горячей линии». После этого ее госпитализировали, после чего анализы показали наличие в организме коронавируса.
Сейчас пациентка проходит лечение в изолированном боксе в Горбольнице №40. Ее состояние стабильное, никаких внешних симптомов заболевания нет.
18 марта стало известно, что заболевшая жительница Екатеринбурга путешествовала с собакой.
- Да, действительно, у нее была собака. Ее сначала поместили в отдел регионального Роспотребнадзора, а потом передали в Россельхознадзор, - рассказывает руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
По его словам, у заболевшей коронавирусом был интересный маршрут по Европе – она передвигалась на автомобиле, а также на теплоходе.
Сейчас многоэтажку, где проживает путешественница, ежедневно обследуют медики. Всех жителей дома посадили на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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