Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, путешествовала с собакой

18 Март 2020 2020-03-18T17:00:18+03:00

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Жительница Екатеринбурга во время путешествия по Средиземноморью заразилась коронавирусом. Вернувшись в Екатеринбург, молодая женщина приехала из аэропорта домой на такси. Таксист на данный момент находится на карантине.

15 марта горожанка почувствовала недомогание и обратилась к медикам по телефону «горячей линии». После этого ее госпитализировали, после чего анализы показали наличие в организме коронавируса.

Сейчас пациентка проходит лечение в изолированном боксе в Горбольнице №40. Ее состояние стабильное, никаких внешних симптомов заболевания нет.

18 марта стало известно, что заболевшая жительница Екатеринбурга путешествовала с собакой.

- Да, действительно, у нее была собака. Ее сначала поместили в отдел регионального Роспотребнадзора, а потом передали в Россельхознадзор, - рассказывает руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, у заболевшей коронавирусом был интересный маршрут по Европе – она передвигалась на автомобиле, а также на теплоходе.

Сейчас многоэтажку, где проживает путешественница, ежедневно обследуют медики. Всех жителей дома посадили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU