2020-03-18T17:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, путешествовала с собакой

Пса забрали на обследование
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Пса обследуют специалистыПса обследуют специалистыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Екатеринбурга во время путешествия по Средиземноморью заразилась коронавирусом. Вернувшись в Екатеринбург, молодая женщина приехала из аэропорта домой на такси. Таксист на данный момент находится на карантине.

15 марта горожанка почувствовала недомогание и обратилась к медикам по телефону «горячей линии». После этого ее госпитализировали, после чего анализы показали наличие в организме коронавируса.

Сейчас пациентка проходит лечение в изолированном боксе в Горбольнице №40. Ее состояние стабильное, никаких внешних симптомов заболевания нет.

18 марта стало известно, что заболевшая жительница Екатеринбурга путешествовала с собакой.

- Да, действительно, у нее была собака. Ее сначала поместили в отдел регионального Роспотребнадзора, а потом передали в Россельхознадзор, - рассказывает руководитель свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, у заболевшей коронавирусом был интересный маршрут по Европе – она передвигалась на автомобиле, а также на теплоходе.

Сейчас многоэтажку, где проживает путешественница, ежедневно обследуют медики. Всех жителей дома посадили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео задержания мужчины,подозреваемого в убийстве жены у здания суда в Первоуральске
Студенты медуниверситета в Екатеринбурге из-за коронавируса будут учиться дистанционно
«Ходят в костюмах по квартирам с утра до ночи»: соседей екатеринбурженки, больной коронавирусом, каждый день проверяют медики
В мэрии Екатеринбурга показали, как дезинфицируют транспорт перед выходом на линию
Семь лет за взятку в семь миллионов: в Екатеринбурге экс-депутата отправили за решетку
Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, путешествовала с собакой
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Самого культурного чиновника мэрии Екатеринбурга отправили на карантин
Екатеринбург не станут изолировать из-за коронавируса
Чиновники рассказали о состоянии девушки с коронавирусом из Екатеринбурга
На Урале многодетной семье не предоставили жилье из-за того, что один из их маленьких детей умер
ЕГЭ для свердловских школьников, сдающих досрочно, не будут переносить из-за коронавируса
Как жителей Екатеринбурга обманывают при покупке медицинских масок
«Уральские авиалинии» перестают летать в часть стран СНГ
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса