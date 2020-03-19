2020-03-19T07:27:29+03:00
Общество

Концерт металлистов Sabaton в Екатеринбурге состоится вопреки запрету губернатора

Ответственность за последствия несут организаторы
Мария Трапезникова
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Фото: a december prisoner / Sabaton во "ВКонтакте"Фото: a december prisoner / Sabaton во "ВКонтакте"
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Концерт шведских металлистов Sabaton пройдет в Екатеринбурге вопреки запрету губернатора Евгений Куйвашева. Об этом говорится на официальной странице Teleclub, в котором должен пройти концерт: «Организаторы берут на себя ответственность и проводят его по плану». Также подтверждение есть и во встрече-сообществе группы во «ВКонтакте».

Мероприятия должно пройти сегодня вечером, 19 марта. Планируется, что площадка будет продезинфицирована более тщательно, а на входе организаторы поставят антисептики для рук для слушателей.

Фото: скриншот со страницы во "ВКонтакте" у встречи

Фото: скриншот со страницы во "ВКонтакте" у встречи

- Sabaton остаются верны себе и делают все, чтобы не отменить ни один из концертов в настоящем туре, — сообщается на официальной странице группы «ВКонтакте». — Если вам повезло и вы смогли встретить музыкантов, то пожалуйста берите с собой санитайзеры [антисептики для рук - прим.ред.], а если болеете, то также лучше не передавать свои вирусы и хотя бы не подходить слишком близко к музыкантам. Вы вернетесь отдыхать домой после концерта, а шведская военная машина поедет по нашей необъятной Родине дальше с туром и будет неприятно, если кто-то из них заболеет.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев официально ввел на территории области режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно указу, теперь нельзя собираться численностью больше 50 человек. Школы и вузы переводятся на дистанционное обучение, а все общественные места, включая транспорт, обрабатываются особенно тщательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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