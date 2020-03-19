Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге больше не нашли заболевших

19 Март 2020 2020-03-19T06:04:08+03:00

Но под наблюдением врачей находятся 55 человек с симптомами ОРВИ и фактов нахождения в «зараженных» странах

Изменить размер текста: A A

Накануне в местных СМИ появились слухи о том, что в Екатеринбурге есть еще пять человек, заболевших вирусом COVID-19. Эту информацию официально опроверг замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга с журналистами. По его словам, все пробы, которые к сегодняшнему дню успел проверить новосибирский НИИ «Вектор», оказались отрицательными - кроме пробы той женщины, о заболевании которой стало известно накануне.

- У нас есть лаборатория, которая занимается первичной диагностикой. Но неслучайно федеральный центр выбрал один регион, куда все пробы отправляют. Бывало, когда случаи на первичном уровне не подтверждались, бывало наоборот, - отметил Креков. - Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай. Остальные варианты могут быть на уровне «мы думаем, мы считаем и мы предполагаем».

Также начальник управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских отметил, что всего в Екатеринбурге с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 55 человек. У них есть симптомы ОРВИ, а также факт нахождения в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Женщина недавно вернулась из Италии. С высокой температурой ее положили в ГКБ №40 (подробнее)

Какие меры принимает Екатеринбург в борьбе с коронавирусом: «учебный» карантин, отмена концертов и установка тепловизоров. Рассказываем, как обстоят дела в городе и области (подробнее)

В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и матчами. В Свердловской области на целый месяц запретили массовые мероприятия, где число зрителей превышает 5 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU