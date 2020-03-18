2020-03-18T15:21:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновники рассказали о состоянии девушки с коронавирусом из Екатеринбурга

Она сама обратилась на «горячую линию»
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Горожане с подозрением на коронавирус сразу госпитализируютсяГорожане с подозрением на коронавирус сразу госпитализируютсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 17 марта зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Молодая горожанка путешествовала по нескольким европейским странам, включая Италию, а вернувшись домой, почувствовала недомогание.

По словам руководителя свердловского регионального отделения Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, девушка сама обратилась по телефону «горячей линии», после чего ее госпитализировали.

У пациентки инфекционного отделения Городской больницы №40 взяли анализы, которые отправили в Новосибирск. Результаты отказались положительными.

- Сейчас состояние у нее хорошее, опасений не вызывает, симптоматики нет. В отношении нее специалисты провели комплекс мероприятий, - рассказывает Дмитрий Козловских. – Мы отследили все ее контакты от самолета вплоть до рассадки в салоне. Сейчас проводятся мероприятия по пассажирам. Мы знаем, с кем именно она контактировала после приезда. Работала она дистанционно, на работу не ходила.

Всего на сегодняшний день в Екатеринбурге с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 55 человек. У них есть симптомы ОРВИ, а также факт нахождения в других странах.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Свердловской области введен режим повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Женщина недавно вернулась из Италии. С высокой температурой ее положили в ГКБ №40 (подробнее)

Какие меры принимает Екатеринбург в борьбе с коронавирусом: «учебный» карантин, отмена концертов и установка тепловизоров. Рассказываем, как обстоят дела в городе и области (подробнее)

В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и матчами. В Свердловской области на целый месяц запретили массовые мероприятия, где число зрителей превышает 5 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Самого культурного чиновника мэрии Екатеринбурга отправили на карантин
Екатеринбург не станут изолировать из-за коронавируса
Чиновники рассказали о состоянии девушки с коронавирусом из Екатеринбурга
На Урале многодетной семье не предоставили жилье из-за того, что один из их маленьких детей умер
ЕГЭ для свердловских школьников, сдающих досрочно, не будут переносить из-за коронавируса
Как жителей Екатеринбурга обманывают при покупке медицинских масок
«Уральские авиалинии» перестают летать в часть стран СНГ
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса