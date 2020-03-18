Чиновники рассказали о состоянии девушки с коронавирусом из Екатеринбурга

18 Март 2020 2020-03-18T15:21:58+03:00

Она сама обратилась на «горячую линию»

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В Екатеринбурге 17 марта зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Молодая горожанка путешествовала по нескольким европейским странам, включая Италию, а вернувшись домой, почувствовала недомогание.

По словам руководителя свердловского регионального отделения Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, девушка сама обратилась по телефону «горячей линии», после чего ее госпитализировали.

У пациентки инфекционного отделения Городской больницы №40 взяли анализы, которые отправили в Новосибирск. Результаты отказались положительными.

- Сейчас состояние у нее хорошее, опасений не вызывает, симптоматики нет. В отношении нее специалисты провели комплекс мероприятий, - рассказывает Дмитрий Козловских. – Мы отследили все ее контакты от самолета вплоть до рассадки в салоне. Сейчас проводятся мероприятия по пассажирам. Мы знаем, с кем именно она контактировала после приезда. Работала она дистанционно, на работу не ходила.

Всего на сегодняшний день в Екатеринбурге с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 55 человек. У них есть симптомы ОРВИ, а также факт нахождения в других странах.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Свердловской области введен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU