Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан

18 Март 2020 2020-03-18T10:39:22+03:00

Всем, кто вернулся из этих мест, нужно будет две недели посидеть дома, не появляясь в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всем, кто вернулся из этих мест, нужно будет две недели посидеть дома

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области сегодня утром подписал указ о введении на территории всего региона режима повышенной готовности из-за коронавируса. Евгений Куйвашев постановил до 12 апреля не собираться в общественных местах больше, чем по 50 человек, дополнительно дезинфицировать транспорт, подъезды и лифты, а также оставаться на домашнем карантине две недели тем, кто вернулся из «зараженных» стран. Выдержки из него мы публиковали здесь.

Помимо этого, губернатор обозначил полный список стран, которые находится в особой зоне риска. Всем свердловчанам, вернувшимся из них, нужно будет остаться дома на 14 дней – не ходить на работу, учебу, а также свести к минимуму посещение общественных мест.

Фото: официальная документация

Вот полный список стран:

Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, другие государства, входящие в ЕС, Сербия, Албания, Великобритания, Ирландия, Македония, Черногория, Андорра, Норвегия, Швейцария, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Молдова, Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Сан-Морино и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Женщина недавно вернулась из Италии. С высокой температурой ее положили в ГКБ №40 (подробнее)

Какие меры принимает Екатеринбург в борьбе с коронавирусом: «учебный» карантин, отмена концертов и установка тепловизоров. Рассказываем, как обстоят дела в городе и области (подробнее)

В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и матчами. В Свердловской области на целый месяц запретили массовые мероприятия, где число зрителей превышает 5 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU