23 Янв. 2020 2020-01-23T14:20:46+03:00

В ГУФСИН рассказали, за что виновника смертельной аварии на Малышева бросили в карцер Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пресс-службе ГУФСИН рассказали «КП-Екатеринбург», за что виновника смертельной аварии на Малышева Владимира Васильева бросили в карцер в СИЗО. Оказалось, что он нарушил внутренний распорядок – лежал на кровати днем, когда это запрещено.

- У нас ежедневно за нарушения внутреннего распорядка по 200 человек в карцер отправляют. Есть регламент, который не позволяет нарушать правила. Васильева посадили туда на трое суток за то, что он лежал на кровати в дневное время, - рассказал пресс-секретарь Александр Левченко. – На кровати у нас можно лежать только во время отбоя – с 22:00 до 6:00. Собрали комиссию, все просмотрели, взвесили степень нарушения и вынесли вердикт.

Карцер – это «одиночка» для тех, кто пока еще не осужден, но находится под следствием. Обычно туда помещают за нарушения регламента до 15 дней.

Напомним, о том, что Васильева отправили в карцер, сообщил адвокат семьи погибшего в аварии таксиста Александр Шумилов. Он также рассказал, что с отца виновника ДТП, Андрея Васильева, сняли обвинения в подделывании мочи на анализ.

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ИСТОЧНИК KP.RU