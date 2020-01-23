За полгода в СИЗО успел побывать в карцере: следователи завершили расследование дела виновника аварии на Малышева

Адвокат Александр Шумилов, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП на Малышева таксиста, рассказал «КП-Екатеринбург» о судьбе виновника смертельной аварии Владимира Васильева. Оказалось, что за полгода, проведенных в СИЗО, он уже успел побывать в карцере – что говорит о его поведении в условиях ареста.

- Я уже ознакомился с материалами дела. Ничего нового из подробностей случившего не узнали. Как известно, Васильев обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, спровоцировал аварию с двумя погибшими в угоне машины Kia Rio, - отметил Шумилов. – Автомобиль принадлежал его другу, Никите Фомину. Также стоит отметить, что военные следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении отца Васильева, который подменил его мочу в больнице при заборе анализов.

Пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко рассказал «Комсомолке», что Васильев оказался в карцере за нарушение внутреннего распорядка - он лежал на кровати днем, когда это запрещено. Продержали его там три дня.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Напомним, что смертельное ДТП произошло рано утром 4 августа 2019 года. Владимир Васильев сидел за рулем взятой у друга машины и на бешеной скорости протаранил две стоящие на светофоре легковушки. От столкновения погибли два человека.

Последующая экспертиза показала, что Васильев, сидя за рулем, был трезв. Однако вскоре выяснилось, что врач заполнил протокол с грубыми нарушениями – были неверно указаны имя виновника аварии и дата.

После чего выяснилась еще одна интересная подробность – моча, которую для анализов сдавал Васильев, оказалась вовсе не его, а его отца – полковника Росгвардии в отставке, Андрея Васильева. В разговоре с «Комсомолкой» свою причастность к подмене анализов он отрицал.

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